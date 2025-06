【有線新聞】

美國總統特朗普推出的500萬美元移民「金卡簽證」,正式供網上報名申請。

登記網站展示的金卡印有特朗普頭像和簽名,下方供申請者提交姓名、所在地區及電郵等個人資料,成功申請者能夠以500萬美元換取美國永久居留權。

新計劃將取代EB-5投資移民簽證,特朗普預計可吸引100萬人申請,籌集5萬億美元,足夠償還現有國債。

申請網站:https://trumpcard.gov/

