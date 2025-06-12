【灣區新聞】舊金山交通局7月1日起將調高車資 一些巴士路線也會調整（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）交通局提醒民眾，7月1日開始，將開始新一輪的調高車資，一些巴士的路線也會調整。

舊金山交通局表示，這一輪的車資調高，是為了填補未來兩年預算的5千萬元赤字。

從7月1日開始，主要的漲價車資包括使用路路通卡的單程車資調高至2.85元，長者和殘障人士的單程車資是1.40元，付現金的車資保持在3元。

而纜車的車資，則從目前的8元提高到9元。

其他提高車資的車票還包括成人月票和一日通票。

另外一項削減開支的項目是減少2%的巴士服務，在計劃下，三條巴士線的日間，也就是週一到週五上午7點至傍晚7點的服務將有所改變，5號Fulton、9號San Bruno和31號Balboa，巴士一開到市場街就會轉回頭，需要續程的民眾可以轉搭其他路線。

公車局也將把現有的兩條巴士線，6號Haight-Parnassus和21 Hayes，合併成6號Hayes-Parnassus。

交通局補充明年還會面對3.22億元的赤字。

至於許多乘客關注很多人搭霸王車的問題，當局表示，在2019年，有大約12%的乘客沒有付錢，然後在疫情之後，這個數字增加到20%，交通局有在去年夏天增聘查票員，並推出教乘客怎樣付錢的文宣。

舊金山交通局發言人Erica Kato說：「我們也要提醒民眾，你可能沒有看到乘客買票，但這並不表示他們沒有付錢，我們有給青少年免費乘車的計劃，也有一些人沒有帶路路通卡，我們在這方面鼓勵乘客要帶卡。」

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