【灣區新聞】舊金山交通局7月1日起將調高車資 一些巴士路線也會調整（視頻）

舊金山(三藩市)交通局提醒民眾,7月1日開始,將開始新一輪的調高車資,一些巴士的路線也會調整。

舊金山交通局表示,這一輪的車資調高,是為了填補未來兩年預算的5千萬元赤字。

從7月1日開始,主要的漲價車資包括使用路路通卡的單程車資調高至2.85元,長者和殘障人士的單程車資是1.40元,付現金的車資保持在3元。

而纜車的車資,則從目前的8元提高到9元。

其他提高車資的車票還包括成人月票和一日通票。

另外一項削減開支的項目是減少2%的巴士服務,在計劃下,三條巴士線的日間,也就是週一到週五上午7點至傍晚7點的服務將有所改變,5號Fulton、9號San Bruno和31號Balboa,巴士一開到市場街就會轉回頭,需要續程的民眾可以轉搭其他路線。

公車局也將把現有的兩條巴士線,6號Haight-Parnassus和21 Hayes,合併成6號Hayes-Parnassus。

交通局補充明年還會面對3.22億元的赤字。

至於許多乘客關注很多人搭霸王車的問題,當局表示,在2019年,有大約12%的乘客沒有付錢,然後在疫情之後,這個數字增加到20%,交通局有在去年夏天增聘查票員,並推出教乘客怎樣付錢的文宣。

舊金山交通局發言人Erica Kato說:「我們也要提醒民眾,你可能沒有看到乘客買票,但這並不表示他們沒有付錢,我們有給青少年免費乘車的計劃,也有一些人沒有帶路路通卡,我們在這方面鼓勵乘客要帶卡。」

