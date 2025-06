【KTSF】

週二傍晚,舊金山(三藩市)田德隆區發生搶劫案,受害人是一名77歲亞裔長者,警方拘捕兩人。

根據舊金山警方初步資料,週二傍晚5時40分左右,田德隆區Market街夾Charles J Brenham Place,兩名分別17歲和26歲的非洲裔青年,涉嫌搶劫一名77歲的亞裔長者。

其中一名疑犯並將受害人推跌,受害人倒地受傷,疑犯隨後在受害人的衫袋搶走金錢。

警方表示,已經將兩名疑犯拘捕。

