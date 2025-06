【全國新聞】加州聯邦參議員Alex Padilla在國安部長記者會欲提問時 被強行帶走

【KTSF 張麗月報導】

聯邦國土安全部長週四在洛杉磯舉行記者招待會,期間民主黨籍的加州聯邦參議員Alex Padilla,在會上自報身份後試圖走上前提問時,遭到聯邦執法人員按在地上戴上手扣,並強行帶走,事件引起爭議,許多民主黨人感到憤怒,有十幾名加州國會議員隨後公開聲援他。

國土安全部長Kristi Noem週四在洛杉磯召開記者會,講述移民問題,期間Padilla在自報身份後試圖上前提問時,在場多名聯邦執法人員立即用力趕他出會場,他試圖掙扎再次走入會場時,又被另一名執法人員推到走廊,執法人員後來更合力將他按在地上,並且為他戴上手扣。

對於Padilla受到的暴力對待,民主黨籍的政客紛紛表達憤怒,要求當局解釋和交代事件,前副總統賀錦麗就形容事件令人羞愧以及嚴重濫用權力,但特朗普政府和部份共和黨領袖抨擊Padilla,指他涉嫌搞亂記者會,罔顧在場執法人員的指令,拒絕後退,國會眾議長約翰遜認為,Padilla應該受到參議院懲罰。

Padilla是墨西哥移民的後代,他一直猛烈批評總統特朗普的大量驅逐無證客的行動,他在社交媒體上表示,近期聯邦在洛杉磯掃蕩移民的行動,並非針對罪犯,而是恐嚇社區、分裂家庭、損害美國公民,Padilla辦公室表示,Padilla現時並沒有被扣押。

國土安全部就發表聲明表示,Padilla利用現場作為政治舞台,沒有佩戴身份識別,打斷正在舉行的記者會,又罔顧在場執法人員的指令,執法人員以為他是施襲者,所以採取適當行動應對。

國土安全部又說,事件發生後,Noem與Padilla會面了15分鐘。

