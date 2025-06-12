【全國新聞】加州聯邦參議員Alex Padilla在國安部長記者會欲提問時 被強行帶走

【KTSF 張麗月報導】

聯邦國土安全部長週四在洛杉磯舉行記者招待會，期間民主黨籍的加州聯邦參議員Alex Padilla，在會上自報身份後試圖走上前提問時，遭到聯邦執法人員按在地上戴上手扣，並強行帶走，事件引起爭議，許多民主黨人感到憤怒，有十幾名加州國會議員隨後公開聲援他。

國土安全部長Kristi Noem週四在洛杉磯召開記者會，講述移民問題，期間Padilla在自報身份後試圖上前提問時，在場多名聯邦執法人員立即用力趕他出會場，他試圖掙扎再次走入會場時，又被另一名執法人員推到走廊，執法人員後來更合力將他按在地上，並且為他戴上手扣。

對於Padilla受到的暴力對待，民主黨籍的政客紛紛表達憤怒，要求當局解釋和交代事件，前副總統賀錦麗就形容事件令人羞愧以及嚴重濫用權力，但特朗普政府和部份共和黨領袖抨擊Padilla，指他涉嫌搞亂記者會，罔顧在場執法人員的指令，拒絕後退，國會眾議長約翰遜認為，Padilla應該受到參議院懲罰。

Padilla是墨西哥移民的後代，他一直猛烈批評總統特朗普的大量驅逐無證客的行動，他在社交媒體上表示，近期聯邦在洛杉磯掃蕩移民的行動，並非針對罪犯，而是恐嚇社區、分裂家庭、損害美國公民，Padilla辦公室表示，Padilla現時並沒有被扣押。

國土安全部就發表聲明表示，Padilla利用現場作為政治舞台，沒有佩戴身份識別，打斷正在舉行的記者會，又罔顧在場執法人員的指令，執法人員以為他是施襲者，所以採取適當行動應對。

國土安全部又說，事件發生後，Noem與Padilla會面了15分鐘。

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