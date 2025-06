【灣區新聞】奧克蘭市週二晚舉行抗議移民政策燭光活動後 有店舖遭破壞及搶劫

【KTSF 周正鈞報導】

東灣奧克蘭(屋崙)市週二晚在舉行抗議移民政策燭光活動後一小時內,有店舖遭到破壞及搶劫,並有車輛遭人放火。

奧克蘭警方指昨晚約8點40分,警員前往34街夾International Blvd處理一宗車禍。

車禍現場有數人向員警投擲物品,導致一部警車擋風玻璃破裂,警員未有受傷。

而幾乎在同一時間,幾名身份不明的疑犯,將涉及車禍的車輛縱火焚燒,奧克蘭消防局迅速撲滅火勢,警員則持續留守現場維持治安。

接近一小時後警員前往International Blvd 3400號路段,處理一宗店舖爆竊案件,當時街上聚集幾十人,其中約有30名嫌疑人闖入商家行竊。

警方指,當場逮捕一名持有失竊物品與爆竊工具的疑犯,本地Kpix 5號台的報導指,該名疑犯是在警方三度接獲報案前往案發現場後被拘留的。

而店舖經理表示,已經不是第一次遭到搶劫,目前仍不清楚實際損失金額,正在盤點中。

店舖經理說:「這整條街,從第30街到第39街,有80%的店家老闆都是西語裔,你們這樣破壞社區,說要爭取公平,但公平應該是為了每個社區,現在這些家庭經營的小店,必須花更多錢,拿出辛苦賺來的錢,才能繼續營業。」

奧克蘭警方表示,正密切關注全國局勢發展,而市府政策指警方不會執行,亦不協助移民與海關執法局(ICE)處理民事移民法相關違規事項,但絕不容忍任何暴力行為、財產破壞或其他犯罪行為在社區中發生。

