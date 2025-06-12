【全國新聞】美國再有城市實施宵禁 洛杉磯市長稱宵禁令無限期延長

【有線新聞】

美國再多一個城市實施宵禁，華盛頓州斯波坎市反移民執法示威引發警民衝突。洛杉磯則繼續宵禁，警方稱前一日拘捕逾200人，其中17人涉嫌違反宵禁令，市長稱宵禁令無限期延長，直至騷亂結束。

洛杉磯市中心部分地區連續兩晚要實施宵禁，大批持槍警員、警車和騎警在街上戒備。警員警告市政廳外的示威者聚集屬非法集結，宵禁在晚上8時生效後，隨即帶走多人，有記者稱見到警方使用橡膠子彈驅散人群。

洛杉磯處於緊急狀態，實施宵禁一晚後，市面示威大致和平進行，仍有零星衝突，騎警一度衝前驅散人群。

警方指周二直至宵禁後，逾200人被捕，其中十多人涉嫌違反宵禁令，市長巴斯指宵禁令會無限期生效，何時取消將取決於騷亂會否持續。

市長巴斯說：「這取決於聯邦政府的反應，若持續搶劫，士兵在街道上來回巡邏，我預計宵禁會繼續實施。」

總統特朗普出席活動時，再次為軍事部署辯護，表明不會讓洛杉磯再次發生類似示威。「記住，如果沒有我，我不迅速採取行動，洛杉磯就被夷為平地。」

他早前調派的部分國民警衛隊員在洛杉磯以南，約37公里一處軍營受訓應對人群管制及衝突情況，負責指揮的陸軍少將謝爾曼指，已部署2,000人到洛杉磯，保護聯邦人員和建築的命令，將協助聯邦人員執法，先扣留滋事分子再交給警員，洛杉磯警方質疑他們無權這樣做。

北方司令部發聲明指，700名海軍陸戰隊員已完成訓練，將在48小時內部署到洛杉磯。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。