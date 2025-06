【全國新聞】美國再有城市實施宵禁 洛杉磯市長稱宵禁令無限期延長

【有線新聞】

美國再多一個城市實施宵禁,華盛頓州斯波坎市反移民執法示威引發警民衝突。洛杉磯則繼續宵禁,警方稱前一日拘捕逾200人,其中17人涉嫌違反宵禁令,市長稱宵禁令無限期延長,直至騷亂結束。

洛杉磯市中心部分地區連續兩晚要實施宵禁,大批持槍警員、警車和騎警在街上戒備。警員警告市政廳外的示威者聚集屬非法集結,宵禁在晚上8時生效後,隨即帶走多人,有記者稱見到警方使用橡膠子彈驅散人群。

洛杉磯處於緊急狀態,實施宵禁一晚後,市面示威大致和平進行,仍有零星衝突,騎警一度衝前驅散人群。

警方指周二直至宵禁後,逾200人被捕,其中十多人涉嫌違反宵禁令,市長巴斯指宵禁令會無限期生效,何時取消將取決於騷亂會否持續。

市長巴斯說:「這取決於聯邦政府的反應,若持續搶劫,士兵在街道上來回巡邏,我預計宵禁會繼續實施。」

總統特朗普出席活動時,再次為軍事部署辯護,表明不會讓洛杉磯再次發生類似示威。「記住,如果沒有我,我不迅速採取行動,洛杉磯就被夷為平地。」

他早前調派的部分國民警衛隊員在洛杉磯以南,約37公里一處軍營受訓應對人群管制及衝突情況,負責指揮的陸軍少將謝爾曼指,已部署2,000人到洛杉磯,保護聯邦人員和建築的命令,將協助聯邦人員執法,先扣留滋事分子再交給警員,洛杉磯警方質疑他們無權這樣做。

北方司令部發聲明指,700名海軍陸戰隊員已完成訓練,將在48小時內部署到洛杉磯。

