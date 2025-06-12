【工商新聞】今年父親節，加州就業發展部重點介紹父親可透過加州有薪家庭假計畫獲得福利

今年父親節，加州就業發展部重點介紹父親可透過加州有薪家庭假計畫獲得福利

須知：值此父親節之際，加州就業發展部(Employment Development Department)將重點推廣加州全國首創帶薪家庭假(Paid Family Leave)計畫。我們鼓勵所有加州居民造訪「父親帶薪家庭假」網站，以了解更多關於當員工需要休假照顧家人時可獲得的寶貴經濟援助的資訊。

薩克拉門托—今年父親節，加州就業發展部 (EDD) 將透過重點推廣加州帶薪家庭假(PFL)計劃，以慶祝加州各地的父親與父親形象。

加州全國首創帶薪探親假計畫20多年前設立，旨在為希望與新生兒或寄養/領養兒童建立親子關係、照顧患病家人或支持海外服役軍人家屬的工作者提供急需經濟支持。符合資格工作者可獲得最多八週的福利，陪伴家人度過最重要的家庭時光。

加州就業發展部主任南希·法裡亞斯（Nancy Farias）表示：「加州帶薪家庭假讓家庭更加穩固，我們非常高興能夠為需要休假照顧親人的在職父親們提供支持。」

自2004年該計畫啟動以來，加州就業發展部已支付高過170億美元的福利，幫助工人在需要介入並養家糊口時彌補工資損失。在2004年，男性僅佔所有擔保索賠的15%。此後的二十年，已上升至43%。加州帶薪家庭假計畫是全國典範，並啟發了美國另外13州也效仿，包括哥倫比亞特區在內。

對於2025年新申請，加州將帶薪家庭假與殘陣保險福利提高到許多工人正常工資的 90%—這一里程碑式的增長使加州居民更易於請假照顧親人。

加州帶薪家庭假計畫概覽：

該計劃涵蓋員工透過薪資單上註明「CASDI」扣除額來支付福利。

PFL福利可一次或12個月內分期使用。

父親可採用 PFL 福利與新生兒、領養或寄養兒童建立親子關係。

母親也可在預產期前正常懷孕，獲得高達四周的殘陣福利，之後過渡到PFL福利以建立親子關係。

當員工需要抽出時間照顧生病或受傷的親人，或處理軍人家庭成員海外部署時，也可獲得福利。

EDD提供線上計算器，幫助員工估算其潛在福利金額。

今年父親節，EDD鼓勵新晉父親以及照顧家人父親訪問「父親帶薪家庭假」網站，詳細了解此福利計劃。