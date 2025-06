【KTSF 陳爍嘉報導】

東灣一家科技和人力資源公司,因涉嫌發布僅向持H-1B簽證的外籍勞工開放的招聘廣告,同意支付7.2萬元的和解金。

據The Mercury News報導,涉事的公司Epik Solutions,涉嫌在多份招聘廣告中,對申請人的公民身份有所限制,包括只招聘持有H-1B簽證的申請人。

由特朗普總統提名的司法部民權部門負責人Harmeet Dhillon表示,司法部民權司的首要任務,是保護美國工人免受偏袒外籍簽證勞工的非法歧視。

根據週二簽署的和解協議,該公司表示,配合了司法部的調查,不承認有任何不當行為,但同意支付7.2萬元的和解金。

