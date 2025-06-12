【灣區新聞】舊金山散房住客到市參議會表達意見 請求市府保留兩項由散房服務經費（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）有幾百棟散房樓宇幾千個家庭在裡面居住，其中很多散房居民是新移民，有兩項由非牟利機構聯合提供的服務，協助散房住客融入社區，以及確保樓宇符合安全條例，保障住客的安全，而根據市長羅偉目前提出的預算，這兩項服務的經費都會取消，散房住客週三到市參議會表達意見，請求保留這筆經費。

鄺啟新和太太鄺慧清與兩名分別14歲和3歲的子女，住在華埠的散房。

鄺慧清說：「三個人睡在下面，一個睡在上面。」

鄺啟新說：「用這塊板鋪開它才夠大。」

廚房和洗手間需要和其他住戶共用。

鄺慧清說：「廚房有許多老鼠蟑螂四處跑，多得協調員和散房家庭聯絡員，幫我們聯繫房東，請人來滅鼠和蟑螂，才減少隱患，衛生間26戶人共用，很骯髒的。」

阿清提到的協調員和家庭聯絡員，是幾個非牟利機構合作的全市散房家庭團結會，和樓宇條例外展計劃的職員，華協中心是其中一個成員機構。

華協中心社區組織員蔣苑芬（Sandy Jiang）說：「三藩市有接近500棟散房樓宇，這麼多的樓宇，有數千個住宅單位很需要，這計劃和服務令到樓宇條例符合安全條例。」

鄺慧清舉例，散房的屋頂漏水和骯髒，協調員幫助他們聯繫業主修整。

鄺慧清說：「家訪時看見就說，這樣不行，很危險的，他們真的很盡責，連廚房他們也會檢查，看見抽油煙機的按鈕壞了，也會幫我們解決。」

鄺啟新說：「我們平常需要辦什麼事情，我們不懂英文和不曉得這裡的地方，我們需要請假，不能上班去辦理，有時候辦兩、三天都辦不成，但如果有這些機構來幫我們，可能預約一日時間，一個早上，到那個地方，他們都協助我們去辦，我們可以省時間，可以去上班。」

服務散房住客的外展計劃一年的經費是480萬元，屬於樓宇檢查局的預算，新財政預算削減了這筆經費，但樓宇檢查局總監週三在市參議會財政及預算委員會的會議中表示，這項已經實行了許多年，幫助散房住客的社區外展計劃很重要。

樓宇檢查局總監Patrick O’ Riordon說：「這項計劃很重要，而且一直做得很好。」

有市參事問，既然這兩項外展計劃對散房住客那麼重要，為什麼會取消經費，樓宇檢查局的回應是。

O’ Riordon說：「我並沒有削減這計劃，它是在制定預算過程中被裁掉的，過去兩年我們使用一般基金去辦這計劃，但很明顯它被裁掉了。」

舊金山市參議會財政及預算委員會主席陳詩敏（Connie Chan）表示，市府有義務保障散房居民有安全的居住環境。

陳詩敏說：「市府有道義為散房居民負責，有些（居住）環境令人難以忍受，我們有義務以文化和語言適合的方式，提供服務和資源給住客。」

預算委員會將會審視預算，有必要時提出修改，再交由全體市參議會審議。

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