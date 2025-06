【灣區新聞】舊金山散房住客到市參議會表達意見 請求市府保留兩項由散房服務經費（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)有幾百棟散房樓宇幾千個家庭在裡面居住,其中很多散房居民是新移民,有兩項由非牟利機構聯合提供的服務,協助散房住客融入社區,以及確保樓宇符合安全條例,保障住客的安全,而根據市長羅偉目前提出的預算,這兩項服務的經費都會取消,散房住客週三到市參議會表達意見,請求保留這筆經費。

鄺啟新和太太鄺慧清與兩名分別14歲和3歲的子女,住在華埠的散房。

鄺慧清說:「三個人睡在下面,一個睡在上面。」

鄺啟新說:「用這塊板鋪開它才夠大。」

廚房和洗手間需要和其他住戶共用。

鄺慧清說:「廚房有許多老鼠蟑螂四處跑,多得協調員和散房家庭聯絡員,幫我們聯繫房東,請人來滅鼠和蟑螂,才減少隱患,衛生間26戶人共用,很骯髒的。」

阿清提到的協調員和家庭聯絡員,是幾個非牟利機構合作的全市散房家庭團結會,和樓宇條例外展計劃的職員,華協中心是其中一個成員機構。

華協中心社區組織員蔣苑芬(Sandy Jiang)說:「三藩市有接近500棟散房樓宇,這麼多的樓宇,有數千個住宅單位很需要,這計劃和服務令到樓宇條例符合安全條例。」

鄺慧清舉例,散房的屋頂漏水和骯髒,協調員幫助他們聯繫業主修整。

鄺慧清說:「家訪時看見就說,這樣不行,很危險的,他們真的很盡責,連廚房他們也會檢查,看見抽油煙機的按鈕壞了,也會幫我們解決。」

鄺啟新說:「我們平常需要辦什麼事情,我們不懂英文和不曉得這裡的地方,我們需要請假,不能上班去辦理,有時候辦兩、三天都辦不成,但如果有這些機構來幫我們,可能預約一日時間,一個早上,到那個地方,他們都協助我們去辦,我們可以省時間,可以去上班。」

服務散房住客的外展計劃一年的經費是480萬元,屬於樓宇檢查局的預算,新財政預算削減了這筆經費,但樓宇檢查局總監週三在市參議會財政及預算委員會的會議中表示,這項已經實行了許多年,幫助散房住客的社區外展計劃很重要。

樓宇檢查局總監Patrick O’ Riordon說:「這項計劃很重要,而且一直做得很好。」

有市參事問,既然這兩項外展計劃對散房住客那麼重要,為什麼會取消經費,樓宇檢查局的回應是。

O’ Riordon說:「我並沒有削減這計劃,它是在制定預算過程中被裁掉的,過去兩年我們使用一般基金去辦這計劃,但很明顯它被裁掉了。」

舊金山市參議會財政及預算委員會主席陳詩敏(Connie Chan)表示,市府有義務保障散房居民有安全的居住環境。

陳詩敏說:「市府有道義為散房居民負責,有些(居住)環境令人難以忍受,我們有義務以文化和語言適合的方式,提供服務和資源給住客。」

預算委員會將會審視預算,有必要時提出修改,再交由全體市參議會審議。

