【國際新聞】印航客機撞毀學生宿舍多人身亡 機上一乘客奇跡倖存

印度航空一架載有逾240人飛往英國倫敦的波音客機,起飛後不久墜毀,撞向機場附近的學生宿舍。當地傳媒報道機上除了一人奇蹟生還外,其餘所有人均遇難,宿舍內亦有多名學生身亡,當局找到至少200具遺體。

網上片段見到客機不斷下降,最後在機場附近住宅區墜毀爆炸,從機場可見濃煙衝上半空。飛機撞向醫學院的學生宿舍,現場一片頹垣敗瓦,機身殘骸散落四周,部分卡在牆身,不少學生當時在食堂用膳,有人事發時從二樓跳下來後受傷,最終安全。另有多人獲救,幾十名醫科生送院救治。

受波及的建築燒焦熏黑,印度航空表示出事的波音787-8夢幻客機載有逾240名乘客和機組人員,當地下午約1時半,從西部古吉拉特邦、艾哈邁達巴德機場飛往英國倫敦蓋特威克機場,但起飛不久後,向控制中心發出求救訊號,爬升至625呎時失去訊號,並以每分鐘475呎的垂直速度下降。

機上據報有一人奇蹟生還,片段可見他似乎並無大礙,可在街上行走,正在醫院接受治理,他的機位是11A,亦即經濟艙的第一行。另有大批傷者送院救治,機上約有170名印度公民及逾50名英國公民。

印度總理莫迪表示事故令人震驚和心痛,英國首相施紀賢亦慰問死傷者家屬。

失事的客機是在2014年交付印度航空,全球現時有逾1,100架現役波音787型夢幻客機,主要國際航空公司均有使用,今次是這款機型自2009年面世以來首次墜毀。

在出事前約兩小時,一名乘搭同一架失事客機從德里飛往今次事件中機場的乘客,則曾指機上電子設備疑似失靈。

