【國際新聞】印航客機撞毀學生宿舍多人身亡 機上一乘客奇跡倖存

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印度航空一架載有逾240人飛往英國倫敦的波音客機，起飛後不久墜毀，撞向機場附近的學生宿舍。當地傳媒報道機上除了一人奇蹟生還外，其餘所有人均遇難，宿舍內亦有多名學生身亡，當局找到至少200具遺體。

網上片段見到客機不斷下降，最後在機場附近住宅區墜毀爆炸，從機場可見濃煙衝上半空。飛機撞向醫學院的學生宿舍，現場一片頹垣敗瓦，機身殘骸散落四周，部分卡在牆身，不少學生當時在食堂用膳，有人事發時從二樓跳下來後受傷，最終安全。另有多人獲救，幾十名醫科生送院救治。

受波及的建築燒焦熏黑，印度航空表示出事的波音787-8夢幻客機載有逾240名乘客和機組人員，當地下午約1時半，從西部古吉拉特邦、艾哈邁達巴德機場飛往英國倫敦蓋特威克機場，但起飛不久後，向控制中心發出求救訊號，爬升至625呎時失去訊號，並以每分鐘475呎的垂直速度下降。

機上據報有一人奇蹟生還，片段可見他似乎並無大礙，可在街上行走，正在醫院接受治理，他的機位是11A，亦即經濟艙的第一行。另有大批傷者送院救治，機上約有170名印度公民及逾50名英國公民。

印度總理莫迪表示事故令人震驚和心痛，英國首相施紀賢亦慰問死傷者家屬。

失事的客機是在2014年交付印度航空，全球現時有逾1,100架現役波音787型夢幻客機，主要國際航空公司均有使用，今次是這款機型自2009年面世以來首次墜毀。

在出事前約兩小時，一名乘搭同一架失事客機從德里飛往今次事件中機場的乘客，則曾指機上電子設備疑似失靈。

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