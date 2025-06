【國際新聞】印度航空客機起飛後不久墜機 撞向學生宿舍

【有線新聞】

印度航空一架載有約240人的客機在機場起飛後不久墜毀。期間撞向一座學生宿舍,當地傳媒最先報道機上所有人遇難,但稍後有傳媒報導有一人奇蹟生還。

網上片段見到客機不斷下降,最後在機場附近住宅區墜毀爆炸,從機場可見,濃煙衝上半空。

飛機據報撞向醫學院的學生宿舍,建築物一片頹垣敗瓦,機身殘骸散落四周,部分卡在牆身,不少學生當時在食堂用膳,有人事發時從二樓跳下來後受傷,最終安全。

受波及的建築燒焦熏黑,印度航空表示,出事的波音787-8夢幻客機,載有232名乘客和12名機組人員,原定從西部古吉拉特邦艾哈邁達巴德機場,飛往英國倫敦蓋特威克機場,但起飛不久後,向控制中心發出求救訊號,爬升至625呎時失去訊號,機場暫時關閉,暫停所有航班升降。

大批傷者送院救治,機上約有170名印度公民及逾50名英國公民,航空安全網的數據顯示,今次是波音787-8型夢幻客機自2009年面世以來首次墜毀。

印度總理莫迪表示,事故令人震驚和心痛,英國首相施紀賢稱關注情況,慰問死傷者家屬。

