【國際新聞】中美經貿磋商原則上達共識 特朗普稱若落實對華徵收55%關稅

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中美經貿磋商機制會議雙方原則上達成框架協議，美國總統特朗普表示如果落實協議，美國將對華徵收55%關稅，中國對美則是10%；中方同時對美供應磁材和稀土，中國副總理何立峰表示，會談就解決彼此經貿關切取得新進展。

何立峰率領商務部長王文濤及國際貿易談判代表李成鋼，在中美經貿磋商機制第二日會談後，稱原則上達成框架協議。

何立峰稱中美經貿關係本質是互利共贏，應通過平等對話解決分歧，中方對經貿磋商有誠意也有原則，下一步要按照兩國元首通話達成的重要共識和要求，發揮好經貿磋商機制作用，增進共識，減少誤解。雙方應拿出誠信精神恪守承諾，努力切實履行共識，維護來之不易的對話成果，繼續保持溝通對話，推動中美經貿關係行穩致遠。

李成鋼指，雙方有專業、理性的溝通。

李成鋼說：「雙方原則上就落實兩國元首6月5日通話共識，以及日內瓦會談共識達成了框架，雙方將把這會談的情況以及原則達成的這種落實框架，向各自的領導人匯報。」

美國談判代表之一的商務部長盧特尼克指，今次達成的框架協議獲兩國領導人同意後便會實行，「訂立框架協議是第一步，我們會繼續商討促進美中貿易，但首要解決箇中消極因素，然後兩國可嘗試加強貿易，讓雙方都受惠。」

他說中國的稀土出口管制問題可望透過框架協議解決，若中方批准出口許可，華府將解除部分出口管制措施。

貿易代表格里爾則稱，美中交流正面，預備好跟中國展開更廣泛討論，又預期中方在打擊芬太尼問題取得進展。

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