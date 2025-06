【國際新聞】中美經貿磋商原則上達共識 特朗普稱若落實對華徵收55%關稅

【有線新聞】

中美經貿磋商機制會議雙方原則上達成框架協議,美國總統特朗普表示如果落實協議,美國將對華徵收55%關稅,中國對美則是10%;中方同時對美供應磁材和稀土,中國副總理何立峰表示,會談就解決彼此經貿關切取得新進展。

何立峰率領商務部長王文濤及國際貿易談判代表李成鋼,在中美經貿磋商機制第二日會談後,稱原則上達成框架協議。

何立峰稱中美經貿關係本質是互利共贏,應通過平等對話解決分歧,中方對經貿磋商有誠意也有原則,下一步要按照兩國元首通話達成的重要共識和要求,發揮好經貿磋商機制作用,增進共識,減少誤解。雙方應拿出誠信精神恪守承諾,努力切實履行共識,維護來之不易的對話成果,繼續保持溝通對話,推動中美經貿關係行穩致遠。

李成鋼指,雙方有專業、理性的溝通。

李成鋼說:「雙方原則上就落實兩國元首6月5日通話共識,以及日內瓦會談共識達成了框架,雙方將把這會談的情況以及原則達成的這種落實框架,向各自的領導人匯報。」

美國談判代表之一的商務部長盧特尼克指,今次達成的框架協議獲兩國領導人同意後便會實行,「訂立框架協議是第一步,我們會繼續商討促進美中貿易,但首要解決箇中消極因素,然後兩國可嘗試加強貿易,讓雙方都受惠。」

他說中國的稀土出口管制問題可望透過框架協議解決,若中方批准出口許可,華府將解除部分出口管制措施。

貿易代表格里爾則稱,美中交流正面,預備好跟中國展開更廣泛討論,又預期中方在打擊芬太尼問題取得進展。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。