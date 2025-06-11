【加州新聞】特朗普稱國民警衛軍會留駐洛杉磯 直至沒有危險為止

【KTSF 張麗月報導】

南加州洛杉磯的示威騷亂進入第五天，總統特朗普週二表示，他下令調派加州國民警衛軍，以及海軍陸戰隊員到洛杉磯是正確的決定，以維護該地區的安全，特朗普又說，國民警衛軍將會留駐洛杉磯，直至沒有危險為止。

特朗普週二到北卡羅萊納州Fort Bragg美軍基地出席美軍成立250週年紀念活動，他的發言除了稱讚過去兩個多世紀以來，美軍英勇摧毀一些帝國、推翻殘暴統治者及追殺恐怖分子之外，並警告人不要挑戰美軍，否則必會遭到美軍強力挫敗。

特朗普說：「我們的敵人一次又一次認知，你若敢威脅美國人民，美軍就會追捕你、碾碎你、徹底消滅你，不幸的是，這就是在發生的事情。」

他也誓言要「解放」洛杉磯，並指那些參與示威暴動的人是外國敵人，他強調絕不能容許外國敵人侵犯及佔領一個美國城市，他下令調動國民警衛軍4千人，及海軍陸戰隊700人到洛杉磯維持治安。

在出席北卡州的美軍紀念活動前，他已經指出有必要調派國民警衛軍和海軍陸戰隊到洛杉磯，因為如果他不干預，洛杉磯就已經著火，情況就好像洛杉磯幾個月前發生的大火一樣，所有房屋都被摧毀，特朗普指搞事的人是收了錢的叛亂份子。

特朗普說：「情況會很差，週一晚，他們完全控制了，我們若無部署軍隊到該處，有國民警衛軍，隨後又調派一些海軍陸戰隊員，（示威）有壞人，他們向你的臉上吐口水，他們是禽獸，是收了錢的叛亂份子、搞事者、煽動者。」

特朗普說，如果證實是叛亂行為，他肯定會援引《反叛亂法》來處理加州的情況。

這次他決定調派軍隊，引來加州州長紐森的大力反對，有記者問特朗普如何回應，紐森形容陸戰隊員是政治棋子，特朗普就說，洛杉磯被圍困，他只是希望見到該地區安全。

特朗普說：「我只是希望安全，希望有一個安全地區，洛杉磯被圍困直至我們抵達為止。」

特朗普又說，國民警衛軍將會留駐洛杉磯，直至沒有危險為止。

加州州長紐森除了指特朗普未經州長同意，就出動加州的國民警衛軍是非法和違憲，而且令局勢升級之外，國民警衛軍原本是負責保護當地的聯邦政府建築物，但現時的角色有改變，又協助掃蕩移民的行動，因此紐森週二向聯邦法院提出緊急動議，要求法院阻擋特朗普政府調派軍隊，協助打擊移民。

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