【加州新聞】特朗普稱國民警衛軍會留駐洛杉磯 直至沒有危險為止

南加州洛杉磯的示威騷亂進入第五天,總統特朗普週二表示,他下令調派加州國民警衛軍,以及海軍陸戰隊員到洛杉磯是正確的決定,以維護該地區的安全,特朗普又說,國民警衛軍將會留駐洛杉磯,直至沒有危險為止。

特朗普週二到北卡羅萊納州Fort Bragg美軍基地出席美軍成立250週年紀念活動,他的發言除了稱讚過去兩個多世紀以來,美軍英勇摧毀一些帝國、推翻殘暴統治者及追殺恐怖分子之外,並警告人不要挑戰美軍,否則必會遭到美軍強力挫敗。

特朗普說:「我們的敵人一次又一次認知,你若敢威脅美國人民,美軍就會追捕你、碾碎你、徹底消滅你,不幸的是,這就是在發生的事情。」

他也誓言要「解放」洛杉磯,並指那些參與示威暴動的人是外國敵人,他強調絕不能容許外國敵人侵犯及佔領一個美國城市,他下令調動國民警衛軍4千人,及海軍陸戰隊700人到洛杉磯維持治安。

在出席北卡州的美軍紀念活動前,他已經指出有必要調派國民警衛軍和海軍陸戰隊到洛杉磯,因為如果他不干預,洛杉磯就已經著火,情況就好像洛杉磯幾個月前發生的大火一樣,所有房屋都被摧毀,特朗普指搞事的人是收了錢的叛亂份子。

特朗普說:「情況會很差,週一晚,他們完全控制了,我們若無部署軍隊到該處,有國民警衛軍,隨後又調派一些海軍陸戰隊員,(示威)有壞人,他們向你的臉上吐口水,他們是禽獸,是收了錢的叛亂份子、搞事者、煽動者。」

特朗普說,如果證實是叛亂行為,他肯定會援引《反叛亂法》來處理加州的情況。

這次他決定調派軍隊,引來加州州長紐森的大力反對,有記者問特朗普如何回應,紐森形容陸戰隊員是政治棋子,特朗普就說,洛杉磯被圍困,他只是希望見到該地區安全。

特朗普說:「我只是希望安全,希望有一個安全地區,洛杉磯被圍困直至我們抵達為止。」

特朗普又說,國民警衛軍將會留駐洛杉磯,直至沒有危險為止。

加州州長紐森除了指特朗普未經州長同意,就出動加州的國民警衛軍是非法和違憲,而且令局勢升級之外,國民警衛軍原本是負責保護當地的聯邦政府建築物,但現時的角色有改變,又協助掃蕩移民的行動,因此紐森週二向聯邦法院提出緊急動議,要求法院阻擋特朗普政府調派軍隊,協助打擊移民。

