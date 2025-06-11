【灣區新聞】舊金山市長提案禁止大型車輛在公路停放超過兩個小時（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

為了對應舊金山（三藩市）市內一些無家可歸人士住在露營車和汽車中，市長提案在公路上禁止停放大型車輛超過兩個小時，並擴充幫助這群無家可歸人士找住所的計劃。

舊金山，例如Lake Merced一帶，能夠看到不少停放在路邊的RV露營車，市府的健康街道行動中心，在今年5月點算到全市有501輛RV停放在公路上，當中有437輛是被人用作居住用途。

除了露營車，還有一些無家可歸人士是在他們的車輛中睡覺的。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）問：「住在露營車中的家庭，應該得到更好的住屋選擇，我們的鄰里和小商業，則應該享有安全與乾淨的街道，我們因此需要一個全面方法來解決這兩個問題。」

在露營車方面，市長羅偉建議在全市實施限制大型車輛的停車時限，不得超過兩個小時，違者可以被開罰單，露營車甚至會被拖走。

與此同時，羅偉也計劃在預算中兩年撥款1300萬，幫助住在車中的無家可歸人士，包括迅速搬進住屋的補貼、露營車收購計劃，還有外展與執法方面的經費。

至於接受市府尋找住屋的RV車主，在等待搬進住屋的過度期間，則可以獲得豁免兩個小時時限的停車證。

這個停車令將不會影響正在卸貨的車輛，和停放在工業區的大型車輛。

法案下一步將交由市參議會審議，如果一切順利的話，預計法例將於今年秋季生效。

市長辦公室也透露，舊金山交通局也會將涉及交通局職責的提案條文將給董事會批准。

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