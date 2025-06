【灣區新聞】移民局特工在舊金山和Concord市展開逮捕行動引發警民衝突（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

美國移民局及邊境執法局(ICE)特工週二在舊金山和東灣Concord市展開新一輪逮捕行動,有示威者在兩個移民法庭外,分別展開抗議遊行活動,期間出現警民肢體衝突,基於安全考慮,這兩個城市的移民聽證會在下午暫停舉行。

據《舊金山紀事報》報導,週二上午有ICE特工在Montgomery街100號大樓附近出現,這棟大樓裡有多層是移民法庭聽證會的場地。

ICE官員不時從建築物的側門出現,將被拷起的移民押入沒有標記的車輛。

上午10點左右,移民權益倡議者、志願者和群眾,開始聚集在這個大樓前門附近,在下午時演變成了一場和平的抗議遊行。

法院官員表示,在ICE抓人後,聽證會還繼續舉行了幾個小時,但由於安全問題,午休後不久就取消了。

有關逮捕行動的細節尚未公佈,據KPIX電視台報導,至少有4名尋求庇護的人士在申請被駁回後遭到拘捕。

而在週二下午,東灣Concord市的移民法庭外,有聯邦官員與抗議者發生短暫的肢體衝突,該處法庭的移民聽證會在下午也同樣暫停舉行。

KPIX的畫面顯示,憤怒的人群在移民法庭外遊行,並與ICE特工發生肢體衝突,有人試圖阻止ICE將被捕的人帶走,有人攔在車前阻擋ICE帶走被捕者,但幾分鐘後,這輛車還是開走,抗議者嘗試扇ICE特工的臉,現場一片混亂。

一名移民律師認為,這是ICE在試圖迫使人們放棄自己的庇護申請。

加州移民司法合作組織的通訊經理表示,週二在Concord的移民法庭,至少有四名尋求庇護的人士被捕。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。