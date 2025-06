【灣區新聞】紅木城6月初地毯店發生盜竊案 三名嫌犯其中兩人被捕

【KTSF 古琳嘉報導】

Redwood City警方表示,該市6月1日發生零售盜竊案,三名嫌犯涉嫌在一家地毯店,偷走價值二十萬元的商品,其中兩名男子已經被捕。

根據Redwood City警方表示,兩名被捕的男子,被控盜竊近二十萬元商品,遭爆竊的案發地點是位於該市Convention Way的The Medallion Rug Outlet。

6月1日店家的監視錄影畫面拍到,有三名嫌犯拿走店內多個商品,價值介於15萬到20萬元之間。

警方調查後相信,其中的兩名男子是當地居民40歲的Faustino Dennis Ayala,以及32歲的Scott William Llewellyn。

警方在當地的一個紮營地逮捕了其中一名嫌犯,並找到大量地毯店被竊的贓物,另一名嫌犯則在上週三被捕。

兩名嫌犯依涉嫌商業爆竊、串謀犯罪、有前科的盜竊以及加重高額財物損失等多項罪名,被收押在San Mateo縣Maguire懲戒所,警方還在搜尋第三名嫌犯。

有線索的人請致電警方(650) 780-7100。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。