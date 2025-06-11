【全國新聞】國防部長就特朗普以軍事行動應對洛杉磯示威辯護 涉資估計逾一億

【KTSF 張麗月報導】

美國國防部長海格塞斯週二出席國會眾議院國防撥款委員會聽證時，維護總統特朗普調動國民警衛軍和陸戰隊員到洛杉磯，協助平息當地掃蕩移民行動中引發的警民衝突，國防部估計，今次出動軍人到洛杉磯，所需要的費用超過1億元。

海格塞斯出席眾議院國防撥款委員會作證時表示，在執行移民法時，必須要確保移民執法人員的安全，同時洛杉磯警察局長聲稱，他們欠缺警力，因此特朗普政府出面救助。

海格塞斯說：「洛杉磯警局現時有1.7萬人，你說應該有1.8萬人，就是因為紐森和洛杉磯市長Karen Bass削減經費造成，警察局長表示，她不知所措，所以我們幫手

海格塞斯又說，今次對付洛杉磯示威，只是將行動軍事化進入新階段的開始，這種部署日後將會擴大，換言之，日後將會更廣泛使用軍事行動來平息示威。

他指出，雖然拜登任內的軍事支出急劇增加，但在軍事和邊境方面的投資就不足。

海格塞斯指出，現時進入另一個新階段，特別是總統特朗普專注於國土安全，而國民警衛軍和後備役人員，成為保護國土安全的關鍵部份。

另外，根據國防部主計長，今次調動國民警衛軍和陸戰隊人員到洛杉磯的開支估計達1.34億元，當中包括運輸交通費用，這些軍人在當地的住宿和膳食費用等。

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