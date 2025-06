【全國新聞】國防部長就特朗普以軍事行動應對洛杉磯示威辯護 涉資估計逾一億

【KTSF 張麗月報導】

美國國防部長海格塞斯週二出席國會眾議院國防撥款委員會聽證時,維護總統特朗普調動國民警衛軍和陸戰隊員到洛杉磯,協助平息當地掃蕩移民行動中引發的警民衝突,國防部估計,今次出動軍人到洛杉磯,所需要的費用超過1億元。

海格塞斯出席眾議院國防撥款委員會作證時表示,在執行移民法時,必須要確保移民執法人員的安全,同時洛杉磯警察局長聲稱,他們欠缺警力,因此特朗普政府出面救助。

海格塞斯說:「洛杉磯警局現時有1.7萬人,你說應該有1.8萬人,就是因為紐森和洛杉磯市長Karen Bass削減經費造成,警察局長表示,她不知所措,所以我們幫手

海格塞斯又說,今次對付洛杉磯示威,只是將行動軍事化進入新階段的開始,這種部署日後將會擴大,換言之,日後將會更廣泛使用軍事行動來平息示威。

他指出,雖然拜登任內的軍事支出急劇增加,但在軍事和邊境方面的投資就不足。

海格塞斯指出,現時進入另一個新階段,特別是總統特朗普專注於國土安全,而國民警衛軍和後備役人員,成為保護國土安全的關鍵部份。

另外,根據國防部主計長,今次調動國民警衛軍和陸戰隊人員到洛杉磯的開支估計達1.34億元,當中包括運輸交通費用,這些軍人在當地的住宿和膳食費用等。

