【全國新聞】洛杉磯市週二晚實施宵禁後 週三市中心地區顯得平靜

【KTSF 張麗月報導】

特朗普政府展開打擊非法移民行動,引發洛杉磯以及多個城市的示威浪潮,洛杉磯市週二晚實施宵禁之後,週三市中心地區顯得平靜,市長透露週二晚警方拘留過百人。

洛杉磯市中心經過連日來的示威騷亂,導致週二晚實施的宵禁之後,週三似乎回復平靜,有人拖狗散步,上落班也有人手持咖啡杯,在街道上也見不到有軍隊影踪。

美軍一名高層官員表示,這些海軍陸戰隊員連日來正在南加州橙縣一個海軍基地接受訓練,學習如何在騷亂暴動中控制群眾,以及如何應對社會動盪。

這批軍人現時在洛杉磯市的外圍戒備,隨時候命出動,目前未知何時會連同,也是調派到洛杉磯的二千名國民警衛軍一起保護聯邦大樓,以及保護在洛杉磯地區執行任務的移民及海關執法局人員。

另外大約二千名國民警衛軍也將於稍後到洛杉磯執勤。

特朗普說:「我變得更強大攻擊洛杉磯之後,我認為四年前或八年前調動國民警衛軍是更加困難。」

警方表示,由週二開始到週三早上,有超過200人被扣押,當中大部份人因為拒絕「驅趕令」離開現場而被捕,有兩名執法人員受傷。

當局表示,相對過去幾晚,週三警察和示威者發生的衝突已經減少發生。

因當局打擊非法移民而引發的示威浪潮,近日來已經蔓延至全美一些主要大城市,包括紐約、阿特蘭大、奧斯汀、首都華盛頓和芝加哥等。

洛杉磯市長Karen Bass連同數以百計其他民主黨籍的市長,週三一起呼籲特朗普政府終止掃蕩移民的行動,以及不要調派聯邦軍隊進駐洛杉磯。

市長週三接受媒體訪問時,強調聯邦政府的移民執法行動,會損害經濟,造成建築業、服務業、農業等多個行業會失去勞動力。

打擊非法移民,加強保護美國邊界安全,是特朗普總統的競選承諾,他再次入主白宮後,強勢掃蕩那些非法居留,或涉及毒品、黑幫、暴力及其他犯罪活動的分子,不過也有奉公守法、獲得臨時居留身份的人士,甚至永久居民,在這一波大掃蕩行動中,因為行政錯誤或執法人員的矯枉過正,而不幸遭到波及,引致公共輿論的反彈。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。