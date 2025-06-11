【專訪】特朗普政府揚言報復庇護城市 舊金山市長羅偉稱會堅守舊金山價值（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山（三藩市）市新的年度預算大幅削減開支，不過關於移民權益的法律服務，預算仍獲得保留，針對特朗普政府揚言要報復實施庇護政策的州和縣市，舊金山市長羅偉強調，會堅守舊金山的價值。

舊金山市長羅偉週一接受本台專訪，談他上任後提出的第一份新預算案，他回應了關於移民權益方面的議題。

儘管舊金山未來兩個財政年度，為了平衡八億赤字而必須大幅削減預算，但羅偉這次提出的159億元預算，保留了移民法律服務的撥款，要確保照顧到包括華裔在內的移民社區。

羅偉說：「我們絕對會投資在移民法律服務上，在這個不確定的時刻，我們希望人們得到法律諮詢和法律顧問，我們與全市的非牟利機構合作，包括華裔和亞太裔社區，確保大家知道自己的權益，並且有法律顧問。」

此外，為舊金山市民提供緊急法律援助，以及通報聯邦移民執法行動的舊金山急促應變網絡（San Francisco Rapid Response Network），就是由市府資助，這項服務也持續保留，電話是415-200-1548，是24小時熱線而且有多語言服務。

特朗普政府已經揚言要報復庇護州以及城市，那麼身為庇護城市的舊金山，是否會捍衛庇護政策呢？羅偉也做出他的回應。

羅偉說：「我們相信我們的政策保障安全，我們是一個安全的美國城市，我們的政策允許移民向當地執法部門舉報犯罪，而不必擔心他們的移民身分被洩露，我們也希望人們能夠安心工作，安心送孩子上學，我們相信目前（聯邦）正在使用的策略，正在使我們的社區更加不安全，我們永遠會追究違法者的責任，但現在這些（聯邦）策略正在加劇恐懼，我認為這會降低我們居民的安全。」

舊金山作為庇護城市，羅偉表示，會確保市民可以感到安心，不過他話鋒一轉，強調公共安全是他的第一要務，對於犯罪活動不會坐視不管。

羅偉說：「我們是否會堅守庇護政策？我們將始終堅守舊金山的價值，但必須明確的是，正如我對你以及所有人所說，公共安全是我的首要任務，我們的政策不是讓你任意作為，我們希望你們與當地執法部門合作，舉報犯罪和罪犯，這使我們能夠保障舊金山居民的安全。」

羅偉要捍衛舊金山價值，更要確保公共安全的維護。

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