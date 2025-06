【專訪】特朗普政府揚言報復庇護城市 舊金山市長羅偉稱會堅守舊金山價值（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山(三藩市)市新的年度預算大幅削減開支,不過關於移民權益的法律服務,預算仍獲得保留,針對特朗普政府揚言要報復實施庇護政策的州和縣市,舊金山市長羅偉強調,會堅守舊金山的價值。

舊金山市長羅偉週一接受本台專訪,談他上任後提出的第一份新預算案,他回應了關於移民權益方面的議題。

儘管舊金山未來兩個財政年度,為了平衡八億赤字而必須大幅削減預算,但羅偉這次提出的159億元預算,保留了移民法律服務的撥款,要確保照顧到包括華裔在內的移民社區。

羅偉說:「我們絕對會投資在移民法律服務上,在這個不確定的時刻,我們希望人們得到法律諮詢和法律顧問,我們與全市的非牟利機構合作,包括華裔和亞太裔社區,確保大家知道自己的權益,並且有法律顧問。」

此外,為舊金山市民提供緊急法律援助,以及通報聯邦移民執法行動的舊金山急促應變網絡(San Francisco Rapid Response Network),就是由市府資助,這項服務也持續保留,電話是415-200-1548,是24小時熱線而且有多語言服務。

特朗普政府已經揚言要報復庇護州以及城市,那麼身為庇護城市的舊金山,是否會捍衛庇護政策呢?羅偉也做出他的回應。

羅偉說:「我們相信我們的政策保障安全,我們是一個安全的美國城市,我們的政策允許移民向當地執法部門舉報犯罪,而不必擔心他們的移民身分被洩露,我們也希望人們能夠安心工作,安心送孩子上學,我們相信目前(聯邦)正在使用的策略,正在使我們的社區更加不安全,我們永遠會追究違法者的責任,但現在這些(聯邦)策略正在加劇恐懼,我認為這會降低我們居民的安全。」

舊金山作為庇護城市,羅偉表示,會確保市民可以感到安心,不過他話鋒一轉,強調公共安全是他的第一要務,對於犯罪活動不會坐視不管。

羅偉說:「我們是否會堅守庇護政策?我們將始終堅守舊金山的價值,但必須明確的是,正如我對你以及所有人所說,公共安全是我的首要任務,我們的政策不是讓你任意作為,我們希望你們與當地執法部門合作,舉報犯罪和罪犯,這使我們能夠保障舊金山居民的安全。」

羅偉要捍衛舊金山價值,更要確保公共安全的維護。

