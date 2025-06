【加州新聞】洛杉磯市中心局部地方宵禁 特朗普指控有外國勢力介入

【有線新聞】

美國洛杉磯示威持續,進入緊急狀態,市中心局部地方實施宵禁,數十人違反禁令被捕,連日示威共拘捕至少370多人。總統特朗普指控有外國勢力介入,不排除引用反叛亂法鎮壓示威。

宵禁令生效後,大批示威者仍然在洛杉磯市中心街頭聚集,大量警員同警車築成多重防線限制示威者活動範圍。

國民警衛隊沒參與執法,在聯邦建築物外排起人牆戒備,不少示威者手持墨西哥國旗。騎警出動支援,陸續逼使示威者後退,有記者指警方曾發射多枚橡膠子彈。

洛杉磯市長巴斯宣布進入緊急狀態,市中心約2.6平方公里範圍,晚上8時至翌日早上6時宵禁。

警員廣播警告示威者散去,宵禁期間,只有區內居民、露宿者、傳媒和執法人員可獲豁免,違令人士將被逮捕,宵禁範圍主要是商業區,居民不到10萬人,多人被鎖起帶走。

鑑於連日示威,有不法分子趁機搶掠運動用品、科技產品、珠寶等店鋪,巴斯頒布宵禁,預料會維持數日,制止破壞和搶掠。

巴斯說:「已考慮實施宵禁數天了,但顯然昨晚發生的暴力事件,23家商家遭到搶掠,受到廣泛破壞,我們達到了臨界點,須要進入緊急狀態並實施宵禁。」

洛杉磯不滿移民及海關執法局搜捕非法移民的示威已持續5日,民眾繼續到拘留中心外抗議,警員和國民警衛隊戒備。

總統特朗普先後調動4,000名國民警衛隊員及700名海軍陸戰隊員到洛杉磯,海軍陸戰隊已到洛杉磯以南地方待命。

特朗普稱,國民警衛隊和軍隊會繼續留守,直至洛杉磯沒有危險,恢復平靜,又稱不排除會引用反叛亂法鎮壓示威。「你在加州目睹的是對和平、公共秩序和國家主權的全面攻擊,由揮舞外國國旗的暴徒引起,目的是對美國持續外國入侵,我們不會讓這發生。」

加州州長紐森再次批評特朗普的軍事部署是表演,無助局勢降溫,更威脅美國民主核心。

