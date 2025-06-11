【灣區新聞】舊金山華埠舉行別具意義畫展 主角是年僅9歲的華裔藝術家（視頻）

【KTSF 蕭永耀報導】

舊金山（三藩市）華埠正舉行一場別具意義的畫展，主角是一位年僅九歲的華裔藝術家，展出超過五十幅作品，並將收益捐助多間慈善機構，為社區注入藝術與愛心的能量。

九歲的梁區蘭（Juliette Leong）從八個月大就開始畫畫，四歲賣出第一幅作品，至今已為慈善機構籌得數百萬元，她的作品曾登上全球50多家媒體，同時也是全球知名演講平台TED Talk講者、卡內基音樂廳表演的小提琴手，以及全美數學比賽冠軍之一。

Juliette說：「我從八個月大就開始畫畫。那時候我爸媽把我放在餐桌上，給我顏料和紙，只是想讓我自己玩，別去打擾他們。」

在訪問中，Juliette分享了創作靈感的來源。

Juliette說：「我的靈感通常來自我看到的美麗景色，比如說我有一幅畫是畫太浩湖，因為那次我去南太浩湖擔任TED演講嘉賓，那裡的風景真的讓我印象深刻，每當我看到特別美的景色，很想把它畫下來時，我就會用「腦袋拍照」，把畫面記住，這樣我之後隨時都可以把它畫出來。」

畫展的收益會捐給指定的八間非牟利機構，買家可以選擇捐給其中一間，例如UCSF亞裔美國人捐贈計劃、ASIAN Inc.等，年紀輕輕的Juliette，談到對錢的看法。

Juliette說：「當我開始認識金錢的時候，我聽說有一個九個月大的嬰兒，因為得了白血病，找不到骨髓配對而危在旦夕，後來我知道，要加入骨髓捐贈資料庫找到配對，大約需要一百元的費用，所以我就想透過賣畫來幫忙籌錢，一開始，我的畫大概賣三百元一幅，轉眼過了五年，我現在的作品，已經可以賣到超過兩萬元。」

一家人住在Reno，Juliette的父母Willa與梁孝維，一直在背後支持女兒的藝術與公益之路，作為家長，他們如何鼓勵和支持女兒嘗試不同的興趣。

梁孝維說：「我們作為父母，會盡可能為她提供各種機會，但同時也會提醒她要對自己的選擇負責，當她對某件事產生興趣時，不能因為某一天遇到挫折或不順就輕易放棄。」

九歲華裔畫家Juliette的首個個人畫展，正在舊金山華埠的BlueStream Gallery舉行，她以畫筆傳遞情感，也將大部分畫作收入捐作公益，展覽名為《 Captured in Color》，展期從5月31日至6月29日對公眾免費開放，每週三至週日中午至6時開放參觀

Juliette說：「就算只賣出一幅畫，對我來說已經是成功，因為只要一幅畫，就可能拯救三個、四個、甚至五個人的生命，所以我真的很想賣畫，因為可以救人。」

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