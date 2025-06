【灣區新聞】舊金山華埠舉行別具意義畫展 主角是年僅9歲的華裔藝術家（視頻）

【KTSF 蕭永耀報導】

舊金山(三藩市)華埠正舉行一場別具意義的畫展,主角是一位年僅九歲的華裔藝術家,展出超過五十幅作品,並將收益捐助多間慈善機構,為社區注入藝術與愛心的能量。

九歲的梁區蘭(Juliette Leong)從八個月大就開始畫畫,四歲賣出第一幅作品,至今已為慈善機構籌得數百萬元,她的作品曾登上全球50多家媒體,同時也是全球知名演講平台TED Talk講者、卡內基音樂廳表演的小提琴手,以及全美數學比賽冠軍之一。

Juliette說:「我從八個月大就開始畫畫。那時候我爸媽把我放在餐桌上,給我顏料和紙,只是想讓我自己玩,別去打擾他們。」

在訪問中,Juliette分享了創作靈感的來源。

Juliette說:「我的靈感通常來自我看到的美麗景色,比如說我有一幅畫是畫太浩湖,因為那次我去南太浩湖擔任TED演講嘉賓,那裡的風景真的讓我印象深刻,每當我看到特別美的景色,很想把它畫下來時,我就會用「腦袋拍照」,把畫面記住,這樣我之後隨時都可以把它畫出來。」

畫展的收益會捐給指定的八間非牟利機構,買家可以選擇捐給其中一間,例如UCSF亞裔美國人捐贈計劃、ASIAN Inc.等,年紀輕輕的Juliette,談到對錢的看法。

Juliette說:「當我開始認識金錢的時候,我聽說有一個九個月大的嬰兒,因為得了白血病,找不到骨髓配對而危在旦夕,後來我知道,要加入骨髓捐贈資料庫找到配對,大約需要一百元的費用,所以我就想透過賣畫來幫忙籌錢,一開始,我的畫大概賣三百元一幅,轉眼過了五年,我現在的作品,已經可以賣到超過兩萬元。」

一家人住在Reno,Juliette的父母Willa與梁孝維,一直在背後支持女兒的藝術與公益之路,作為家長,他們如何鼓勵和支持女兒嘗試不同的興趣。

梁孝維說:「我們作為父母,會盡可能為她提供各種機會,但同時也會提醒她要對自己的選擇負責,當她對某件事產生興趣時,不能因為某一天遇到挫折或不順就輕易放棄。」

九歲華裔畫家Juliette的首個個人畫展,正在舊金山華埠的BlueStream Gallery舉行,她以畫筆傳遞情感,也將大部分畫作收入捐作公益,展覽名為《 Captured in Color》,展期從5月31日至6月29日對公眾免費開放,每週三至週日中午至6時開放參觀

Juliette說:「就算只賣出一幅畫,對我來說已經是成功,因為只要一幅畫,就可能拯救三個、四個、甚至五個人的生命,所以我真的很想賣畫,因為可以救人。」

