【加州新聞】洛杉磯抗議移民區執法示威 當地居民如何受影響（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

洛杉磯發生針對移民與海關執法局(ICE)的抗議事件,促使特朗普派遣海軍陸戰隊員和國民警衛軍進駐洛杉磯,但是示威有多嚴重,而當地居民如何受影響,帶大家了解當地的情況。

受訪居民表示,示威行動主要是在洛杉磯市中心地區,洛杉磯地形廣又散,在市中心以外的地方,雖然沒有受到太大的衝擊,但是整個城市的氣氛是有一定的恐懼。

洛杉磯好萊塢區居民Edward Singletary, Jr.說:「我是住在好萊塢,沒有直接受到影響,但我可以告訴你的是,這裡的氣氛非常陰暗,人們確實關注他們店面和鄰里的安全,我擔心的是給外頭看到的感覺不好,因為有一些有合法身份或是公民的人,揮舉的卻是其他國家的國旗,這是一個視覺上非常糟的問題。」

大多數洛杉磯居民都不是住在市中心,受到最大影響的還是交通。

洛杉磯Monterey Park區居民臧劍說:「抗議的人群和國民警衛隊的衝突,把很多的高速路段給阻擋掉了,所以我們需要提前規劃和繞行,所以其實對我生活的影響,就是交通方面的影響。」

至於計劃開車到南加州的遊客,那裡居民給予的忠告是。

Singletary說:「我會說現在應該避免市中心的地方,那裡情況不好,可以去靠近海岸的一帶,好萊塢也應該沒有問題,這裡並沒有任何事故、沒有抗議行動,西好萊塢也蠻好的。」

臧劍說:「我個人不會覺得來訪洛杉磯是不明智的選擇,但是我的確個人不會前往市中心,因為大部分的抗議、衝突活動,都是在市中心靠近聯邦大樓的地段。」

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。