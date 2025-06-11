【加州新聞】洛杉磯抗議移民區執法示威 當地居民如何受影響（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

洛杉磯發生針對移民與海關執法局（ICE）的抗議事件，促使特朗普派遣海軍陸戰隊員和國民警衛軍進駐洛杉磯，但是示威有多嚴重，而當地居民如何受影響，帶大家了解當地的情況。

受訪居民表示，示威行動主要是在洛杉磯市中心地區，洛杉磯地形廣又散，在市中心以外的地方，雖然沒有受到太大的衝擊，但是整個城市的氣氛是有一定的恐懼。

洛杉磯好萊塢區居民Edward Singletary, Jr.說：「我是住在好萊塢，沒有直接受到影響，但我可以告訴你的是，這裡的氣氛非常陰暗，人們確實關注他們店面和鄰里的安全，我擔心的是給外頭看到的感覺不好，因為有一些有合法身份或是公民的人，揮舉的卻是其他國家的國旗，這是一個視覺上非常糟的問題。」

大多數洛杉磯居民都不是住在市中心，受到最大影響的還是交通。

洛杉磯Monterey Park區居民臧劍說：「抗議的人群和國民警衛隊的衝突，把很多的高速路段給阻擋掉了，所以我們需要提前規劃和繞行，所以其實對我生活的影響，就是交通方面的影響。」

至於計劃開車到南加州的遊客，那裡居民給予的忠告是。

Singletary說：「我會說現在應該避免市中心的地方，那裡情況不好，可以去靠近海岸的一帶，好萊塢也應該沒有問題，這裡並沒有任何事故、沒有抗議行動，西好萊塢也蠻好的。」

臧劍說：「我個人不會覺得來訪洛杉磯是不明智的選擇，但是我的確個人不會前往市中心，因為大部分的抗議、衝突活動，都是在市中心靠近聯邦大樓的地段。」

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