【加州新聞】加州居民未來買車可能要多付費用（視頻）

加州居民未來買車,可能要多付費用了,加州參議會跨黨派通過一項法案,容許汽車經銷商可以向買家收取額外費用,每一輛汽車最多500元。

反對法案的人士表示,兩黨的議員都曾承諾要為加州居民減省費用,但他們竟然通過這項法案,向加州居民徵收更多垃圾費用。

SB 791法案動議容許汽車經銷商可以就每一宗新車或二手車交易,把文件處理費由目前的85元上限增加415元,至最高500元,或收取車價的1%代替。

加州的汽車經銷商稱,它們有必要提供收費,以彌補購買新車伴隨的文件處理費,這些文件包括貸款文件、汽車登記費和詐騙保騙表格等,這項費用是車價以外的額外費用。

加州新車經銷商協會的說客Anthony Samsom,4月對州參議院交通委員會說,州議會近年不斷通過新法,令汽車經銷商和其他加州商業機構的負擔加重,其他商業機構可以透過徵收服務費彌補支出,但汽車經銷商不能。

在特朗普政府推行的關稅措施下,有報導指汽車經銷商開始巧立名目,在不會調高車價的情況下,仍能保持利潤。

根據Digital Democracy提供的數據,加州新車經銷商協會自2015年來,已向州議員捐款至少290萬元。

該組織與聖荷西民主黨州參議員Dave Cortese關係密切,他亦是SB 791法案的起草人,他競選時,從加州新車經銷商協會至少獲得7千元捐款。

Cortese日前接受CalMatters訪問時表示,增加買車費用的確並非理想的做法,但卻是有必要的,因為現行的費用已不能彌補不斷上漲的開支,他強調議會的同僚仍致力減省開支,例如他正與加州新車經銷商協會合作,希望在眾議院審批時,能把上限調低,因為要成功爭取州長紐森簽署法案,議員有必要提出合理的解釋支持調高收費。

這次共有7名共和黨州參議員對法案投贊成票,包括參院共和黨領袖Brian Jones,他過去曾多番批評民主黨令加州的居住成本變得昂貴。

Jone暫未對投贊成票作出解釋,但根據Digital Democracy提供的數據,他自2015年來,從加州新車經銷商協會至少獲得28,700元捐款。

另外,民主黨參議院執行主席Mike McGuire至2016年來,也從加州新車經銷商協會至少獲得13,000元捐款。

