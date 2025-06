【全國新聞】再有中國研究員被控走私生物材料進入美國 為6月第二宗同類案件

【有線新聞】

美國司法部控告一名中國研究員涉嫌走私生物材料,是近期第三名涉及同類指控的中國公民,案情均與密歇根大學實驗室有關。

司法部稱案中被告、譯音姓韓的女子目前於武漢華中科技大學、生命科學與技術學院攻讀博士學位,她自去年開始從中國向美國密歇根大學實驗室的相關人員先後寄送四個包裹,當中包含與線蟲有關的生物材料,有時會收藏在書本夾頁內。

她周日抵達底特律大都會機場,持訪問學者簽證入境時,謊稱沒有寄出含生物樣本的包裹,在聯邦調查局盤問下才供認。當局同時發現她在入境前三日刪除電子裝置內資料,決定控告她走私及作出虛假陳述。

聯邦調查局表示被告的走私行為直接威脅公共及國家安全,會嚴厲打擊偷運病原體入境,今次是本月第二宗同類案件。司法部上周亦指控兩名中國公民試圖偷運有毒真菌入境,其中一名被告稱計劃在密歇根大學實驗室研究真菌。

中國駐芝加哥總領館已向美方提出嚴正交涉,稱會依法維護海外公民的正當權益,堅決反對美方搞政治操弄。

