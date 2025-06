【KTSF】

國務院向各國大使館下令恢復審核哈佛大學學生簽證的程序。

一名聯邦地區法官於上星期四發佈了一項暫時禁制令,阻止特朗普政府限制哈佛大學海外學生的新簽證申請,因此所有大使館不得拒絕審核哈佛大學學生和研究員提交的簽證申請。

下個星期法院將就此案再次舉行聆訊。

