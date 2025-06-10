【工商新聞】「天河大賭場」為夏季來臨迎來精選推廣活動

「天河大賭場」為夏季來臨迎來精選推廣活動

爲夏季來臨揭開序幕

「天河大賭場」將於六月份呈獻一系列精彩刺激的推廣活動，獎金總額超過 $710,000，讓這個六月成為值得開心的月份。「天河大賭場」是北加州頂級博彩娛樂勝地，將推出備受期待的 「$80,000名錶好賞大抽獎」専屬賭桌遊戲抽獎活動、以及「$500,000暢遊世界之旅」活動和總獎金達 $130,000的百家樂爭霸戰。

「$80,000名錶好賞大抽獎」専屬賭桌遊戲活動 ，於六月份逢星期五晚上8 點至10 點舉行，鼓勵玩家體驗各種賭桌遊戲。參與者可在一星期內憑藉符合條件的牌局贏得抽獎資格，然後參加每週抽獎，有機會分享高達 $10,000的獎賞。幸運大獎將於 6 月 27 日（星期五）盛大舉行，屆時將有一位幸運兒獲得價值超過$20,000的名貴腕錶。

「$500,000暢遊世界之旅」活動將持續到 6 月 28 日，逢星期六晚上7 點至10 點進行，每 30分鐘將抽出 7 位「天河貴賓會員卡」幸運會員，讓他們選擇夢想的旅遊目的地，然後有機會贏取高達 $5,000 的獎賞，或者是 $15,000 的夢想假期得主。

百家樂愛好者可以繼續參加總獎金$130,000的百家樂爭霸戰，逢星期四下午 6 點至晚上10 點舉行，直至 6 月 26 日。這項爭霸戰為「天河貴賓會員卡」會員提供了爭奪每星期 $10,000 獎賞的機會，其中最大赢家保證可得$5,000推廣籌碼獎賞。天河貴賓會員也可以用 $50購買再次入場參戰的機會。

「天河大賭場」的夏季推廣活動彰顯了其持續致力於為賓客提供卓越遊戲體驗和豐厚獎勵的承諾。「天河大賭場」將繼續鞏固其在北加州老虎機遊戲的領先地位，同時不斷擴展其賭桌遊戲產品和高端設施。

賓客必須是「天河貴賓會員卡」會員且年滿 21 歲才能參加這些推廣活動。有關 「天河大賭場」六月份的推廣活動、各種老虎機和賭桌遊戲選擇、餐飲選項、娛樂和「天河貴賓會員卡」會員獎賞計劃等詳情，請瀏覽 www.SkyRiver.com。

「天河貴賓會員卡」

「天河貴賓會員卡」是北加州眾多賭場中融合高科技的貴賓會員獎勵計劃之一，容讓貴賓會員可以無須貴賓卡或現金也能夠輕鬆玩樂。「天河貴賓會員卡」是獲取積分享受所有娛樂活動的萬能鑰匙，積分可用於Free Play或作餐飲付費。請親臨「天河貴賓會員」俱樂部或在賭場內的推廣亭登記註冊成為會員，您可以立即獲得當天25個級别積分作為開設會員帳戶的獎賞，有機會獲得高達$2,500老虎機遊戲Free Play。

「天河大賭場」優質吃喝玩樂新熱點

「天河大賭場」是威爾頓部落（Wilton Rancheria）與Boyd Gaming公司的合作項目， 由Boyd Gaming 負責為部落承建及管理經營。賭場於2022年8月開業，提供面積達 100,000 平方呎的博彩娛樂場地，2,100部最熱門老虎機、超逾80枱桌面遊戲及18家中西餐飲食府及美食廣場。瞭解詳情，請登錄 www.SkyRiver.com。