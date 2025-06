【加州新聞】特朗普政府派700名海軍陸戰隊員往洛杉磯 協助國民警衛軍應對抗議活動

【KTSF 周正鈞報導】

特朗普政府除了調動國民警衛軍到洛杉磯,五角大樓週一宣佈,已派遣700名海軍陸戰隊員前往洛杉磯,以協助國民警衛軍應對抗議活動。

北方司令部指,700名海軍陸戰隊員的任務,是保護聯邦財產與人員,協助國民警衛軍應對移民抗議活動。

而根據《禁止軍隊執法法案》(Posse Comitatus Act),海軍陸戰隊與國民警衞軍預期不會執行執法任務。

消息指,特朗普暫未援引《叛亂法》(Insurrection Act),來賦予他們執法權限,目前尚不清楚他是否有此打算。

洛杉磯警察局長Jim McDonnell週一表示,他對警方處理大規模示威的能力有信心,但海軍陸戰隊未與警方協調便直接部署,對警局構成了重大的後勤與行動挑戰。

週六示威群眾封鎖主要高速公路,焚燒無人駕駛的士,營辦商Waymo暫時停止當地的服務,而警方曾以催淚彈、橡膠子彈及震撼彈進行驅散,週一市中心仍瀰漫煙焇味。

執法人員則高度戒備,來自周邊城市的警車封鎖了抗議主要區域的聯邦拘留設施外的街道。

而週一下午,當地電視台的直升機畫面,觀察到有民眾開始在街頭聚集,另外也有民眾在洛杉磯的聯邦大樓外集會抗議,與聯邦大樓外的國民警衞軍對峙。

洛杉磯有約400萬人口,衝突主要集中在幾個街區內,大多數市民則在和平的街道如常生活。

