【加州新聞】特朗普政府派700名海軍陸戰隊員往洛杉磯 協助國民警衛軍應對抗議活動

【KTSF 周正鈞報導】

特朗普政府除了調動國民警衛軍到洛杉磯，五角大樓週一宣佈，已派遣700名海軍陸戰隊員前往洛杉磯，以協助國民警衛軍應對抗議活動。

北方司令部指，700名海軍陸戰隊員的任務，是保護聯邦財產與人員，協助國民警衛軍應對移民抗議活動。

而根據《禁止軍隊執法法案》（Posse Comitatus Act），海軍陸戰隊與國民警衞軍預期不會執行執法任務。

消息指，特朗普暫未援引《叛亂法》（Insurrection Act），來賦予他們執法權限，目前尚不清楚他是否有此打算。

洛杉磯警察局長Jim McDonnell週一表示，他對警方處理大規模示威的能力有信心，但海軍陸戰隊未與警方協調便直接部署，對警局構成了重大的後勤與行動挑戰。

週六示威群眾封鎖主要高速公路，焚燒無人駕駛的士，營辦商Waymo暫時停止當地的服務，而警方曾以催淚彈、橡膠子彈及震撼彈進行驅散，週一市中心仍瀰漫煙焇味。

執法人員則高度戒備，來自周邊城市的警車封鎖了抗議主要區域的聯邦拘留設施外的街道。

而週一下午，當地電視台的直升機畫面，觀察到有民眾開始在街頭聚集，另外也有民眾在洛杉磯的聯邦大樓外集會抗議，與聯邦大樓外的國民警衞軍對峙。

洛杉磯有約400萬人口，衝突主要集中在幾個街區內，大多數市民則在和平的街道如常生活。

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