【灣區新聞】舊金山市長及警察局長重申不容暴力行為 已做好部署應對示威（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)週日晚的示威活動演變成為暴力及破壞事件,有人襲擊警員,造成兩名警員受傷,其中一名警員要送院留醫,150人被捕,市長羅偉(Daniel Lurie)以及臨時警察局長葉培恩(Paul Yep)週一強調,已經做好部署,應對未來幾日的示威活動,並重申不會容忍暴力行為。

週日傍晚在舊金山金融區Sansome夾Washington街公民及移民服務局的辦公大樓外,有幾百人聚集,抗議總統特朗普派國民警衛軍到洛杉磯的行動,市長羅偉表示,舊金山大部分示威者和平抗議,但到了傍晚7點左右,人群開始散去時,有部分人留在現場搞事,包括破壞公物以及襲擊警員。

羅偉說:「如果你在舊金山和平地表達意見,我們很歡迎,這國家所有人都有權和平地發聲,但我需要講清楚,我們絕不容忍暴力和破壞行為,不會容忍針對執法人員,和市府員工的暴力行為。」

週日發生暴力事件之後,警方隨即宣布現場群眾非法集會,有人涉嫌襲擊警員,兩名受傷警員沒有生命危險,但其中一人需要送院,搞事的示威者後來去到Market夾Kearny街,破壞樓宇、警車,以及私家地方,有幾十人前往Montgomery街200號路段聚集,並拒絕離開,警方下令驅散群眾。

警方表示,週日總共拘捕大約150人,大部分人士被票控後已經獲釋,其中一人涉嫌嚴重傷人被拘留,警方也拘捕了6個未成年人士。

警方表示,被捕的所有人之中,約一半的人不是舊金山居民。

臨時警察局長葉培恩強調,舊金山警方不會參與聯邦拘捕移民的行動,但絕不姑息暴力罪行。

葉培恩說:「舊金山長久以來實施庇護城市法令,禁止警員參與聯邦對移民的執法行動,我們的政策也要求警員遵守禁止使用市府資源協助聯邦執行移民法,不過,暴力和破壞公物行為是另一回事,我們會繼續維持法紀,及計劃如何應對未來的(示威活動)。」

舊金山地檢官謝安宜(Brooke Jenkins)說:「身為地檢官,我要說清楚,我們與犯法的人劃清界線,我的工作是,當有人被拘捕時,我們調查並決定提出什麼控罪。」

市府預期這個星期,市內仍然會有示威抗議活動,舊金山緊急事務管理局呼籲市民登記使用AlertSF,接收市府發出的重要資訊。

