【灣區新聞】舊金山市長及警察局長重申不容暴力行為 已做好部署應對示威（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）週日晚的示威活動演變成為暴力及破壞事件，有人襲擊警員，造成兩名警員受傷，其中一名警員要送院留醫，150人被捕，市長羅偉（Daniel Lurie）以及臨時警察局長葉培恩（Paul Yep）週一強調，已經做好部署，應對未來幾日的示威活動，並重申不會容忍暴力行為。

週日傍晚在舊金山金融區Sansome夾Washington街公民及移民服務局的辦公大樓外，有幾百人聚集，抗議總統特朗普派國民警衛軍到洛杉磯的行動，市長羅偉表示，舊金山大部分示威者和平抗議，但到了傍晚7點左右，人群開始散去時，有部分人留在現場搞事，包括破壞公物以及襲擊警員。

羅偉說：「如果你在舊金山和平地表達意見，我們很歡迎，這國家所有人都有權和平地發聲，但我需要講清楚，我們絕不容忍暴力和破壞行為，不會容忍針對執法人員，和市府員工的暴力行為。」

週日發生暴力事件之後，警方隨即宣布現場群眾非法集會，有人涉嫌襲擊警員，兩名受傷警員沒有生命危險，但其中一人需要送院，搞事的示威者後來去到Market夾Kearny街，破壞樓宇、警車，以及私家地方，有幾十人前往Montgomery街200號路段聚集，並拒絕離開，警方下令驅散群眾。

警方表示，週日總共拘捕大約150人，大部分人士被票控後已經獲釋，其中一人涉嫌嚴重傷人被拘留，警方也拘捕了6個未成年人士。

警方表示，被捕的所有人之中，約一半的人不是舊金山居民。

臨時警察局長葉培恩強調，舊金山警方不會參與聯邦拘捕移民的行動，但絕不姑息暴力罪行。

葉培恩說：「舊金山長久以來實施庇護城市法令，禁止警員參與聯邦對移民的執法行動，我們的政策也要求警員遵守禁止使用市府資源協助聯邦執行移民法，不過，暴力和破壞公物行為是另一回事，我們會繼續維持法紀，及計劃如何應對未來的（示威活動）。」

舊金山地檢官謝安宜（Brooke Jenkins）說：「身為地檢官，我要說清楚，我們與犯法的人劃清界線，我的工作是，當有人被拘捕時，我們調查並決定提出什麼控罪。」

市府預期這個星期，市內仍然會有示威抗議活動，舊金山緊急事務管理局呼籲市民登記使用AlertSF，接收市府發出的重要資訊。

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