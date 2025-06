【專訪】上任後首份預算案提出大幅削減開支 舊金山市長羅偉回應抨擊（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市長羅偉(Daniel Lurie)五月底提出未來兩年新財政年度的預算,目前正在市議會審議中,他週一接受本台專訪,回應削減預算遭受的抨擊,以及如何應對聯邦資金帶來的不確定因素。

羅偉週一在市府接受本台專訪,談他上任後的第一份預算案,就必須大幅削減開支,來平衡八億赤字,哪些削減對他來說是最艱難的抉擇呢?

羅偉說:「以預算來說這是殘酷的一年,我們接手了超過8億美元的預算赤字,創下本市歷史上最高紀錄,州和聯邦層級的不確定性,意味著我們必須準備好更多的不確定性,因此本月我們將與市議會密切合作,以通過這份平衡預算,我為我們所做的艱難選擇感到難過,但我們必須做出選擇,我被選出來就是要做出艱難決定。」

這份2025到2026以及2026到2027兩個財政年度的預算案,總額高達159億元,上週開始在市議會預算委員會審議,預算專注於核心服務,強調羅偉的優先政見,包括公共安全、乾淨的街道,以及繁榮的經濟,不過削減開支,已經引發關注組織的抗議,也有非牟利機構出面表示,許多社區服務將會受影響,對此羅偉也做出回應。

羅偉說:「我理解,我也不高興,但這真的是一個艱難的預算,完全正確、絕對真實,我們要做出選擇,我們相信所做的選擇,將為我們長期的成功和經濟復甦奠定基礎,乾淨安全的街道意味著,我們的小型企業將能夠蓬勃發展,這將有助於我們增加稅收,尤其是在明年和後年。」

在這份預算案中,羅偉預留了四億元為儲備金,應對聯邦和州預算流程的不確定性,特朗普政府預期將大幅削減加州的聯邦撥款,這對舊金山市的影響會有多大呢?

羅偉說:「我們必須明白,這種不確定性是真實存在的,但我們只能控制我們能控制的,正因如此,我們將預算重點放在核心服務。」

如果赤字情況持續,市府是否會考慮增稅呢?

羅偉說:「現在我們專注於這份預算,我們專注於此,沒有任何阻礙,我們所有的事情都擺在桌面上,但是現在我們就專注在這份預算。」

羅偉沒有具體回應,但他強調這份是平衡,而且負責任的預算,已經應對赤字問題,所有選項也都擺上檯面。

羅偉期待未來幾個星期與市議會密切合作,務求通過預算案,至於預算案通過的法定期限為七月底。

而羅偉也在本台專訪中,談到預算如何反映舊金山保護移民的措施,下集繼續為您報導。

