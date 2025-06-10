【專訪】上任後首份預算案提出大幅削減開支 舊金山市長羅偉回應抨擊（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）五月底提出未來兩年新財政年度的預算，目前正在市議會審議中，他週一接受本台專訪，回應削減預算遭受的抨擊，以及如何應對聯邦資金帶來的不確定因素。

羅偉週一在市府接受本台專訪，談他上任後的第一份預算案，就必須大幅削減開支，來平衡八億赤字，哪些削減對他來說是最艱難的抉擇呢？

羅偉說：「以預算來說這是殘酷的一年，我們接手了超過8億美元的預算赤字，創下本市歷史上最高紀錄，州和聯邦層級的不確定性，意味著我們必須準備好更多的不確定性，因此本月我們將與市議會密切合作，以通過這份平衡預算，我為我們所做的艱難選擇感到難過，但我們必須做出選擇，我被選出來就是要做出艱難決定。」

這份2025到2026以及2026到2027兩個財政年度的預算案，總額高達159億元，上週開始在市議會預算委員會審議，預算專注於核心服務，強調羅偉的優先政見，包括公共安全、乾淨的街道，以及繁榮的經濟，不過削減開支，已經引發關注組織的抗議，也有非牟利機構出面表示，許多社區服務將會受影響，對此羅偉也做出回應。

羅偉說：「我理解，我也不高興，但這真的是一個艱難的預算，完全正確、絕對真實，我們要做出選擇，我們相信所做的選擇，將為我們長期的成功和經濟復甦奠定基礎，乾淨安全的街道意味著，我們的小型企業將能夠蓬勃發展，這將有助於我們增加稅收，尤其是在明年和後年。」

在這份預算案中，羅偉預留了四億元為儲備金，應對聯邦和州預算流程的不確定性，特朗普政府預期將大幅削減加州的聯邦撥款，這對舊金山市的影響會有多大呢？

羅偉說：「我們必須明白，這種不確定性是真實存在的，但我們只能控制我們能控制的，正因如此，我們將預算重點放在核心服務。」

如果赤字情況持續，市府是否會考慮增稅呢？

羅偉說：「現在我們專注於這份預算，我們專注於此，沒有任何阻礙，我們所有的事情都擺在桌面上，但是現在我們就專注在這份預算。」

羅偉沒有具體回應，但他強調這份是平衡，而且負責任的預算，已經應對赤字問題，所有選項也都擺上檯面。

羅偉期待未來幾個星期與市議會密切合作，務求通過預算案，至於預算案通過的法定期限為七月底。

而羅偉也在本台專訪中，談到預算如何反映舊金山保護移民的措施，下集繼續為您報導。

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