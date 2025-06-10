【灣區新聞】週一下午舊金山和聖荷西有多場抗議活動 反對掃蕩非法移民（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

聯邦移民及海關執法局（ICE）週末在洛杉磯掃蕩非法移民的行動，惹來激烈的示威抗議浪潮，示威也蔓延至全美多個城市，舊金山週日晚的示威活動，演變成為暴力及破壞事件，週一下午舊金山和聖荷西還有多場抗議活動，反對掃蕩非法移民。

週一下午5點左右，人們聚集在舊金山市政廳前參與集會，一方面是抗議ICE的移民執法，另一方面是抗議從週一開始生效的對12個國家公民的旅遊禁令，以及部分限制另外7個國家的公民進入美國。

舊金山第五區市議員Bilal Mahmood說：「我們所感受到的不是開心，而是恐懼，對我們國家最高層領導的恐懼，他們試圖恐嚇我們，但我們今天在這裡是為了表明，我們並不害怕，我們正在反擊。」

下午6時開始在舊金山Mission區24街的集會，抗議規模擴大，人們的憤怒情緒變得更加強烈，多名抗議人士高舉標語，大喊口號。

24街上有警員在步行走動，集會現場警察沒有介入，不遠處有警方的麵包車，以及車內的許多警員在戒備，似乎車內還有阻止暴亂的裝備。

舊金山第九區市議員Jackie Fielder說：「當我們的鄰居遭受攻擊時，我們會反擊，我們不會與ICE合作，去逮捕那些沒有做錯任何事、只是想活下去的家庭。」

同時在聖荷西市政廳外也舉行了抗議活動，抗議人士不滿ICE的行動，和聖荷西的​​無家可歸者政策。

南灣社區土地信託副主席Sandy Perry說：「我希望看到特朗普下台，我希望停止他自1月1日以來所做的一切，我希望ICE從我們的社區消失，我們不應該圍捕人們，並試圖將他們驅逐出境，而應該感謝他們對社會的貢獻。」

截至晚上7點，灣區所有抗議活動週一都是和平進行。

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