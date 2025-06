【灣區新聞】週一下午舊金山和聖荷西有多場抗議活動 反對掃蕩非法移民（視頻）

【KTSF 陳爍嘉報導】

聯邦移民及海關執法局(ICE)週末在洛杉磯掃蕩非法移民的行動,惹來激烈的示威抗議浪潮,示威也蔓延至全美多個城市,舊金山週日晚的示威活動,演變成為暴力及破壞事件,週一下午舊金山和聖荷西還有多場抗議活動,反對掃蕩非法移民。

週一下午5點左右,人們聚集在舊金山市政廳前參與集會,一方面是抗議ICE的移民執法,另一方面是抗議從週一開始生效的對12個國家公民的旅遊禁令,以及部分限制另外7個國家的公民進入美國。

舊金山第五區市議員Bilal Mahmood說:「我們所感受到的不是開心,而是恐懼,對我們國家最高層領導的恐懼,他們試圖恐嚇我們,但我們今天在這裡是為了表明,我們並不害怕,我們正在反擊。」

下午6時開始在舊金山Mission區24街的集會,抗議規模擴大,人們的憤怒情緒變得更加強烈,多名抗議人士高舉標語,大喊口號。

24街上有警員在步行走動,集會現場警察沒有介入,不遠處有警方的麵包車,以及車內的許多警員在戒備,似乎車內還有阻止暴亂的裝備。

舊金山第九區市議員Jackie Fielder說:「當我們的鄰居遭受攻擊時,我們會反擊,我們不會與ICE合作,去逮捕那些沒有做錯任何事、只是想活下去的家庭。」

同時在聖荷西市政廳外也舉行了抗議活動,抗議人士不滿ICE的行動,和聖荷西的​​無家可歸者政策。

南灣社區土地信託副主席Sandy Perry說:「我希望看到特朗普下台,我希望停止他自1月1日以來所做的一切,我希望ICE從我們的社區消失,我們不應該圍捕人們,並試圖將他們驅逐出境,而應該感謝他們對社會的貢獻。」

截至晚上7點,灣區所有抗議活動週一都是和平進行。

