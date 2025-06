【KTSF】

東灣Hayward一名男子,在一間按摩院中被女按摩師告知,那裡並沒有提供性服務之後,對按摩師性侵而被起訴。

法庭文件顯示,47歲的Hayward男子Alexis Miller,在5月20日在C街900號路段的一間按摩院,要他的按摩師提供性服務,該名按摩師屢次拒絕之後遭到性侵。

該名男子之後逃離現場,但隔天在兩個街口外的地方被警方逮捕。

