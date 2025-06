【全國新聞】報告指亞裔中位收入在美國所有族裔中最高 但貧富懸殊也最大

【KTSF】

舊金山紀事報引述Pew研究所的數據,美籍亞裔在美國的族裔中中位收入最高,但是貧富之間的差距,也是所有族裔當中最大。

舊金山紀事報分析了2023年的美國人口統計數字,灣區的大約兩百萬亞裔人口當中,從工程師、衛生服務員到貨車司機和新難民,是有相當的貧富差距。

其中,在美國出生的亞裔,會比亞裔移民有更好的經濟環境,而那些在移民的時候已經有較高的學歷,並有一定的財富與資源,還有更好的英語能力,和在美國已經有家庭和社會網絡的人,在經濟方面則有更高的成功機率。

Pew研究所的報告發現,美籍亞裔當中,最富裕的10%和最貧窮的10%,在1970年至2016年之間,兩者之間的收入差距增加了一倍,到了2023年,最富裕的10%,他們的收入是最低收入10%的12倍。

Pew研究所的社會學家田子耀表示,並不是低收入人士賺的錢越少,而是富裕人士的收入越來越高,收入最高的亞裔,自1970年以來,他們的收入翻倍,也就是100%的增幅,而最低收入的10%,收入則只增加11%。

在灣區,中位收入最高的亞裔族群是印度裔,家庭年度中位收入是27.3萬元,再來是台灣人、巴基斯坦裔、韓裔、香港人和華人,他們的收入都在灣區中位收入的15.1萬元之上,收入最低的亞裔則來自阿富汗、東加、遼國、夏威夷和越南。

紀事報的報導引述社會學者表示,在美國時間越長的家庭,越有增加收入的機會,而亞裔主要也還是通過教育和英語能力來達到成功。

