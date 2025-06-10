【全國新聞】報告指亞裔中位收入在美國所有族裔中最高 但貧富懸殊也最大

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舊金山紀事報引述Pew研究所的數據，美籍亞裔在美國的族裔中中位收入最高，但是貧富之間的差距，也是所有族裔當中最大。

舊金山紀事報分析了2023年的美國人口統計數字，灣區的大約兩百萬亞裔人口當中，從工程師、衛生服務員到貨車司機和新難民，是有相當的貧富差距。

其中，在美國出生的亞裔，會比亞裔移民有更好的經濟環境，而那些在移民的時候已經有較高的學歷，並有一定的財富與資源，還有更好的英語能力，和在美國已經有家庭和社會網絡的人，在經濟方面則有更高的成功機率。

Pew研究所的報告發現，美籍亞裔當中，最富裕的10%和最貧窮的10%，在1970年至2016年之間，兩者之間的收入差距增加了一倍，到了2023年，最富裕的10%，他們的收入是最低收入10%的12倍。

Pew研究所的社會學家田子耀表示，並不是低收入人士賺的錢越少，而是富裕人士的收入越來越高，收入最高的亞裔，自1970年以來，他們的收入翻倍，也就是100%的增幅，而最低收入的10%，收入則只增加11%。

在灣區，中位收入最高的亞裔族群是印度裔，家庭年度中位收入是27.3萬元，再來是台灣人、巴基斯坦裔、韓裔、香港人和華人，他們的收入都在灣區中位收入的15.1萬元之上，收入最低的亞裔則來自阿富汗、東加、遼國、夏威夷和越南。

紀事報的報導引述社會學者表示，在美國時間越長的家庭，越有增加收入的機會，而亞裔主要也還是通過教育和英語能力來達到成功。

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