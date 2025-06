【有線新聞】

中美經貿磋商機制首次會議在英國倫敦舉行。

中國副總理何立峰率領中方代表團,抵達倫敦蘭開斯特府會場。今次是中美經貿官員自上月中瑞士日內瓦會談後再度會面,美方有財長貝森特、商務部長盧特尼克及貿易代表格里爾再度與會。

據報美國總統特朗普授權團隊,以解除科技出口限制作談判籌碼。美國白宮經濟顧問哈西特則在會前表示,爭取跟中國就稀土出口問題達成協議。

中國商務部早前公布已批准一定數量的稀土出口申請,回應各國對中重稀土在機械人、新能源汽車等民用領域的合理需求與關切。

