【灣區新聞】舊金山金融區發生抗議移民局執法示威 兩警受傷約60人被捕

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舊金山（三藩市）金融區週日晩發生抗議移民局執法的示威，示威演變為暴力事故，導致兩名警員受傷，並造成財物損毀，約有60人被捕。

舊金山警方發聲明稱，暴力事故於晚上7時左右發生，地點在Sansome夾Washington街，警員當時在場監察正在進行的示威活動，約數百名示威者眾集在Sansome街的聯邦移民及海關執法局外，高喊口號，抗議移民局近日的執法行動，以及調派國民警衛軍到洛杉磯應對示威的舉措。

舊金山警方稱，現場有人轉趨暴力，行為包括襲擊和刑事毀壞。

警方稍後把示威定性為非法集結，大多數示威者自行疏散，但有人繼續從事被警方形容為非法的行動，事故中有兩名警員受傷，沒有生命危險，其中一人要送院治療。

之後示威蔓延到Market夾Kearny街，有示威者開始毀壞建築物及警車，之後有一群示威者轉移到Montgomery街200號路段集結，警員多次警告示威者疏散，但示威者沒有聽從，警方隨即進行拘捕，並在現場搜獲一枝手槍。

事故中除兩名警員外，沒有人受傷，當局尚未公布被捕者的身分。

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