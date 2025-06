【灣區新聞】舊金山金融區發生抗議移民局執法示威 兩警受傷約60人被捕

【KTSF】

舊金山(三藩市)金融區週日晩發生抗議移民局執法的示威,示威演變為暴力事故,導致兩名警員受傷,並造成財物損毀,約有60人被捕。

舊金山警方發聲明稱,暴力事故於晚上7時左右發生,地點在Sansome夾Washington街,警員當時在場監察正在進行的示威活動,約數百名示威者眾集在Sansome街的聯邦移民及海關執法局外,高喊口號,抗議移民局近日的執法行動,以及調派國民警衛軍到洛杉磯應對示威的舉措。

舊金山警方稱,現場有人轉趨暴力,行為包括襲擊和刑事毀壞。

警方稍後把示威定性為非法集結,大多數示威者自行疏散,但有人繼續從事被警方形容為非法的行動,事故中有兩名警員受傷,沒有生命危險,其中一人要送院治療。

之後示威蔓延到Market夾Kearny街,有示威者開始毀壞建築物及警車,之後有一群示威者轉移到Montgomery街200號路段集結,警員多次警告示威者疏散,但示威者沒有聽從,警方隨即進行拘捕,並在現場搜獲一枝手槍。

事故中除兩名警員外,沒有人受傷,當局尚未公布被捕者的身分。

