【加州新聞】特朗普繞過州長出動國民警衛隊 60年來首見

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美國總統特朗普未徵得州長同意，擅自出動加州國民警衛隊，這種情況過去60年未見。命令不但存在法律爭議，輿論亦批評特朗普不惜一切打壓反對聲音。

特朗普無視加州州長紐森反對，下令當地國民警衛隊協助應對洛杉磯示威，是自1965年以來再次有總統在無州長請求下，下令出動這個地方武裝部隊。但當年的詹森總統這樣做，是為了保護民權示威者遊行，抗衡支持種族隔離的州長。

國民警衛隊一般由州長指揮，用於應對山火或颶風等災難，但特朗普今次與詹森同樣引用美國法典第10條，將部分國民警衛隊撥歸聯邦管轄，只可在美國面臨入侵、叛亂或者總統無法透過常規部隊執法時引用。

法例同時列明，因應這些情況下達命令要通過州長發布，所以特朗普是否可凌駕州長仍未有定論。

有法律專家則指出，加州目前示威尚未演變至叛亂，地方政府可控告華府缺乏理據，但訴訟估計需時數月，示威屆時可能已結束。不過國民警衛隊今次只會擔當輔助角色，保護移民及海關執法局人員執法，除非特朗普進一步引用《叛亂法》才可直接執法。

之前一次引用這項法規是在1992年，時任總統老布殊按加州要求調動國民警衛隊，平息洛杉磯暴動。

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