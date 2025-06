【加州新聞】特朗普繞過州長出動國民警衛隊 60年來首見

【有線新聞】

美國總統特朗普未徵得州長同意,擅自出動加州國民警衛隊,這種情況過去60年未見。命令不但存在法律爭議,輿論亦批評特朗普不惜一切打壓反對聲音。

特朗普無視加州州長紐森反對,下令當地國民警衛隊協助應對洛杉磯示威,是自1965年以來再次有總統在無州長請求下,下令出動這個地方武裝部隊。但當年的詹森總統這樣做,是為了保護民權示威者遊行,抗衡支持種族隔離的州長。

國民警衛隊一般由州長指揮,用於應對山火或颶風等災難,但特朗普今次與詹森同樣引用美國法典第10條,將部分國民警衛隊撥歸聯邦管轄,只可在美國面臨入侵、叛亂或者總統無法透過常規部隊執法時引用。

法例同時列明,因應這些情況下達命令要通過州長發布,所以特朗普是否可凌駕州長仍未有定論。

有法律專家則指出,加州目前示威尚未演變至叛亂,地方政府可控告華府缺乏理據,但訴訟估計需時數月,示威屆時可能已結束。不過國民警衛隊今次只會擔當輔助角色,保護移民及海關執法局人員執法,除非特朗普進一步引用《叛亂法》才可直接執法。

之前一次引用這項法規是在1992年,時任總統老布殊按加州要求調動國民警衛隊,平息洛杉磯暴動。

