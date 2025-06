【全國新聞】與特朗普隔空罵戰 馬斯克刪除多篇帖文

【有線新聞】

美國總統特朗普與富商馬斯克決裂,特朗普稱兩人關係已結束,警告若馬斯克資助民主黨候選人將面臨嚴重後果。馬斯克則刪除了部分針對特朗普的社交帖文。

美國總統特朗普與富商馬斯克因減稅法案罵戰後,特朗普接受全國廣播公司專訪時表明兩人的密切關係已結束。被問到會否希望修補關係,他稱近期忙於做其他事,沒打算跟馬斯克對話。

特朗普又批評馬斯克非常不尊重總統,警告若他在明年的中期選舉資助民主黨候選人,對抗支持減稅法案的共和黨人,將面臨嚴重後果。

特朗普早前威脅要終止政府與馬斯克旗下公司的合約,他在專訪則表示,沒有考慮過終止星鏈衛星或SpaceX的合約。又指兩人爭執令共和黨前所未有地團結,他有信心被馬斯克狠批的「大而美」減稅法案可於下月4日獨立日前獲參議院通過。

副總統萬斯亦加入批評馬斯克,指他這樣攻擊特朗普是大錯,稱他太情緒化。

馬斯克日前跟特朗普隔空罵戰,連發大量帖文,但被發現部分針對性帖文已被刪除,包括他回應支持彈劾特朗普及指控特朗普牽涉富商愛潑斯坦性侵案的帖文。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。