【灣區新聞】聖荷西市一賭場發生盜用公款案 夫妻疑涉案被捕

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位於聖荷西市的一間賭場發生盜用公款案，賭場在發現後報警，警方已於5月底拘捕一對夫妻。

聖荷西市警局表示，5月23日，警方接獲一間賭場報案，聲稱在賭場內發現盜用公款的犯罪活動，願意全力配合調查。

警方初步調查發現，從5月1日到5月22日期間，該賭場承包商所聘僱的一名女職員，涉嫌挪用賭場的籌碼，交給她的丈夫，然後由丈夫在同一家賭場兌換成現金獲利。

警方宣布，涉案的兩名疑犯分別是38歲的Ellen Mangundayao，和41歲的Mark Mangundayao，並相信疑犯密謀盜用公款長達數年的時間，涉及數十萬元。

警方在獲取了拘捕令後，已將兩人拘捕，女疑犯被捕時身上有約4,750元賭場籌碼，警方並持搜查令在聖荷西兩處住所搜查，查獲超過7.5萬元現金，以及價值約1萬美元的賭場籌碼。

兩名疑犯在5月30日被關押進Santa Clara縣主監獄，面臨盜用公款重罪和密謀等罪名。

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