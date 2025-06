【灣區新聞】聖荷西市一賭場發生盜用公款案 夫妻疑涉案被捕

【KTSF】

位於聖荷西市的一間賭場發生盜用公款案,賭場在發現後報警,警方已於5月底拘捕一對夫妻。

聖荷西市警局表示,5月23日,警方接獲一間賭場報案,聲稱在賭場內發現盜用公款的犯罪活動,願意全力配合調查。

警方初步調查發現,從5月1日到5月22日期間,該賭場承包商所聘僱的一名女職員,涉嫌挪用賭場的籌碼,交給她的丈夫,然後由丈夫在同一家賭場兌換成現金獲利。

警方宣布,涉案的兩名疑犯分別是38歲的Ellen Mangundayao,和41歲的Mark Mangundayao,並相信疑犯密謀盜用公款長達數年的時間,涉及數十萬元。

警方在獲取了拘捕令後,已將兩人拘捕,女疑犯被捕時身上有約4,750元賭場籌碼,警方並持搜查令在聖荷西兩處住所搜查,查獲超過7.5萬元現金,以及價值約1萬美元的賭場籌碼。

兩名疑犯在5月30日被關押進Santa Clara縣主監獄,面臨盜用公款重罪和密謀等罪名。

(Copyright 2025 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。