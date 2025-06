【加州新聞】沙加緬度一河段擬進行堤壩升級工程 惹保育團體反對（視頻）

【KTSF】

沙加緬度市南Natomas Niños Parkway一帶再度出現市府擁有的土地,懷疑遭居民佔用的情況,該區介乎San Juan及West El Camino Avenue之間,屬沙加緬度市擁有的綠化通道,沿線多條後巷與市府的土地相連,部分住戶被指將圍欄外的公共空間私自用作後院延伸,有人甚至鋪設水泥、搭建球場設施,情況令人關注。

Niños Parkway原是一條設於架空電纜下的步道,因不適宜興建住宅或馬路,故成為連接社區的綠化通道,一年前已經有市民就同一地點的侵佔行為向CBS13號台投訴。

當時市府曾表示會跟進,並派員處理,但時隔一年,記者近日現場所見,相關土地上的違規使用情況依然普遍,部分植被區雜草叢生,亦未見有明顯修復或監察措施。

市府現計劃重推年費制度,容許有限度種植,但不得建永久設施,亦不得阻礙通行。

不過部分居民反認為,既然他們長期打理該地,市府應補貼而非收費,市府指曾發信通知住戶,但有居民稱從未收到執行成效存疑。

沙加緬度市府至今仍未撥出三年前經選民通過的兒童與青少年服務基金,引發民間質疑政府延誤執行,未有尊重民意。

該筆1,790萬美元的資金源自2022年通過的L提案,要求市府每年將40%本地大麻稅收入撥作兒童基金,優先支援受貧困、暴力與創傷影響的兒童,但來到2025年資金仍未分發。

延誤主因是市議會在兩個分配方案間未能達成共識,一個方案建議資助24個項目,涵蓋五大目標,另一方案則集中資助16個項目,但僅涵蓋四項目標,分歧點在於資源應分散支援更多機構,或集中投放以提升成效。

兒童基金委員會主席Mónica Ruelas Mares表示,長期拖延削弱公眾信任,有市民認為,市府對選民意願置若罔聞,擔心基金成為紙上談兵,市議會預計6月10日再次討論此事,即使通過,相關機構最快也要等4至8週才可能收到資金。

美國陸軍工兵部隊正計劃在沙加緬度地區Howe至Watt大道之間約6英里的河段進行堤壩升級工程,以應對洪水威脅,但該計劃引發保育團體反對,原因是施工將會移除大量沿河植被和樹。

保育組織American River Trees指出,過去50年,當地河岸植被已大幅流失,如今再砍樹只會令生態惡化。

他們認為,工程設計過時,要求改用以植物防止侵蝕的生物工程技術。

工兵部隊稱,此為國會授權項目,會移除約675至715棵樹,但同時保護超過1500棵。

保育團體則質疑,要砍伐的樹當中包括珍貴的老橡樹,強調健康森林對氣候,空氣質素及野生動物棲息至關重要,不是一兩代可以重建。

支持堤壩工程者則強調,保護人命與河堤安全是首要目標,認為部分樹木的損失是必要的權衡,最終決議尚未公布,預計不久後將進行投票,若通過最快今年秋季展開工程。

