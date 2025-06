【全國新聞】洛杉磯警民衝突升級國民警衛隊進駐 特朗普稱暫無意引用反叛亂法鎮壓

【有線新聞】

美國洛杉磯搜捕非法移民,引發的警民衝突升級,警員發射催淚彈和橡膠子彈驅散人群,市中心所有示威列為非法集會,數百名國民警衛隊員進駐,加州州長紐森指是非法及違憲,會入稟法院。中國駐洛杉磯總領館提醒公民加強安全防範,特區政府亦提醒當地港人注意安全,避開人群聚集的地方。

數百人在洛杉磯拘留中心外示威,洛杉磯警員和首批進駐的國民警衛隊施放催淚氣體和射橡膠子彈驅散,人群再聚集,與手持盾牌和步槍的國民警衛隊對峙。

警方指民眾非法集結,有人向警員射煙花彈,執法人員獲授權使用低殺傷力武器清場,有人被捕。更多人加入示威,部分人轉到公路集結堵路,有人焚燒汽車。

洛杉磯連續第三天有民眾上街抗議執法人員擴大搜捕非法移民行動,三藩市亦有民眾上街,總統特朗普簽令調派二千名國民警衛隊員應對警民衝突升級,其中300人已部署到洛杉磯3個地區,主要負責保護聯邦設施和人員,但示威者不滿國民警衛隊進駐,令警民衝突升級。

特朗普辯護,指洛杉磯不斷有暴力事件發生,會採取強硬措施應對,但暫時無意引用反叛亂法鎮壓示威。

特朗普說:「(記者:即使你沒有計劃引用反叛亂法,你仍計劃調派軍人嗎?)我們將在各地部署軍人,國家不容許再有暴力事件發生,社會不能像拜登政府時期般撕裂。」他沒有正面回應會否調派海軍陸戰隊,重申會動用一切資源維持治安,北方司令部則指有500名海軍陸戰隊員正待命。

加州州長紐森要求撤走國民警衛隊,批評特朗普濫權,侵犯加州自主權,並試圖挑動示威者情緒,呼籲民眾保持冷靜。

