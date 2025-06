【科技新聞】PG&E利用人工智能預測野火發生 成功防止設備引發重大野火（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

太平洋媒電公司(PG&E)過去兩年利用人工智能以數據為中心,預測野火的發生,在過去兩年成功防止因PG&E設備引發的重大野火。

PG&E贊助為期四年的XPRIZE野火競賽,這項競賽旨在激勵專注於預防探測和撲滅野火的創新技術,XPRIZE決賽入圍者週五與PG&E分享他們的技術,將如何在野火探測和回應領域帶來變革。

其中兩個組別,都是來自灣區的Rain和Ember Guard,後者是位於Palo Alto一支跨學科團隊,利用深度學習和人工智慧技術,建立了一個可擴展的雲端高解析度野火模型,該模型可以預測野火可能的蔓延範圍和強度,以便消防員能夠優先分配有限的資源。

總部位於阿拉米達的Rain公司,展示自主野火撲滅技術,一架黑鷹直升機配備了Rain的野火任務自主控制技術,發現和撲滅早期野火,所有操作均通過平板電腦進行操控。

為了進一步減低野火發生的機會,自2021年以來,PG&E已將約915英里的電線埋入地下,並計劃在2026年底,將總長度近1,600英里的電線埋入地下。

此外,PG&E部署以高科技設備覆蓋全州近1,600個氣象站網絡,其中1,400個支援AI和機器學習,以及超過650個高清野火攝影機,這些支援AI的攝影機,可處理數據並自動發出野火警報。

增強型電力線安全設定(EPSS),可在偵測到野火危險時,在十分之一秒或更快的時間內自動切斷電源,這些設定保護野火風險高地區的客戶。

PG&E表示,這些裝置讓去年的野火事件減少了65%以上。

