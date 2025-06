【全國新聞】特朗普再派二千國民警衛軍到洛杉磯 州府告特朗普違憲

【KTSF 張麗月報導】

南加州洛杉磯的示威演變成警民衝突,總統特朗普在週末下令調動二千名加州國民警衛軍到洛杉磯協助維持治安,首批一千人已抵達,加州紐森指特朗普此舉非法和違憲,而且令局勢升級,州府週一就此事控告特朗普政府,週一傍晚時再傳出消息指,特朗普已授權再增派二千名國民警衛軍到洛杉磯。

州長紐森表示,州府提出訴訟,控告總統特朗普調派加州國民警衛軍到洛杉磯街頭來對付示威者,紐森接受媒體訪問時指出,在沒有獲得州長同意的情況下,就出動該州的國民警衛軍,是非法和不道德的做法。

加州司法部長Rob Bonta就指特朗普濫用權力。

Bonta說:「他的指令濫用聯邦政府權力,以及違反憲法第十修正案和聯邦法例,這指令跳過多重常理策略步驟進行部署,去平息社會不安和防止局勢升級。」

Bonta指,特朗普此舉令局勢升級。

Bonta說:「自特朗普宣佈派出國民警衛軍,街上的情勢快速升級,一夜之間的社會不安,公路要封閉,令民眾陷入危險,週六或週日早上不是這樣的,這是可避免的。」

特朗普週一在白宮就表示,如果州長違抗他的指令,他將會被拘捕,但有記者問,邊境專員Tom Homan是否夠膽拉紐森,特朗普就回答說,如果他是Tom,他會拘捕紐森,特朗普又指紐森無能,興建鐵路計劃超出預算100倍,就是好例子。

記者問:「加州州長紐森,他膽敢挑戰邊境專員Tom Homan前來拘捕他,他應該做嗎?」

特朗普說:「我將會這樣做,如果我是他(Homan),我覺得很棒,紐森喜歡宣傳,但我想將會很棒,他做的很差,我喜歡紐森,他是好人,但他極其無能,看看他的鐵路興建計劃,這計劃超出預算約100倍。」

特朗普又指,搞事的人是叛亂份子,他們應該坐監.

特朗普說:「造成這些問題的人是專業煽動者、叛亂份子和壞人,他們應該坐監。」

週一傍晚美聯社引述消息指,特朗普已授權向洛杉磯增派2,000名國民警衛軍,即總共會有4千名國民警衛軍到洛杉磯應對示威。

紐森隨即發文指特朗普此舉魯莽,指這並不關乎公共安全,而是觸動了總統的自尊心。

