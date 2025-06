【加州新聞】加州多間超市出售的雞蛋疑染沙門氏菌 迄今79人染病

【KTSF】

加州一間雞蛋公司的雞蛋,懷疑受沙門氏菌污染,宣佈召回170萬打啡色放養蛋,和啡色有機認證蛋,涉及多間大型超市,包括Safeway和Walmart等,至今導致79人染病,在加州情況最為嚴重。

根據聯邦食品及藥物管理局(FDA),懷疑受沙門氏菌污染的雞蛋,生產於加州中部Merced縣Hilmar市的August Egg Company,涉及170萬打啡色放養蛋,和啡色有機認證蛋,涉及多個品牌。

FDA指,受影響的啡殼雞蛋,於今年3月4日至6月4日在加州在內華達州多間超市售出,包括Safeway、Lucky、Smart & Final、Save Mart、FoodMaxx、Food 4 Less和Ralphs,以及於3月4日至6月19日,在包括加州在內9個州的Walmart超市有售。

被召回的雞蛋包裝上會印有批號P-6562或CA5330。

根據CDC收集的流行病學資訊,包括加州在內9個州,共通報了79宗感染沙門氏菌的病例,當中加州佔63人染病,在已知的30宗資訊中,有27宗個案在發病前曾接觸過雞蛋或含有雞蛋的餸菜,至今有21個患者住院,目前沒有通報死亡個案。

感染沙門氏菌的症狀包括發燒、嘔吐、嘔心和肚瀉,若市民出現症狀的話,要盡快求醫。

