【加州新聞】加州多間超市出售的雞蛋疑染沙門氏菌 迄今79人染病

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加州一間雞蛋公司的雞蛋，懷疑受沙門氏菌污染，宣佈召回170萬打啡色放養蛋，和啡色有機認證蛋，涉及多間大型超市，包括Safeway和Walmart等，至今導致79人染病，在加州情況最為嚴重。

根據聯邦食品及藥物管理局（FDA），懷疑受沙門氏菌污染的雞蛋，生產於加州中部Merced縣Hilmar市的August Egg Company，涉及170萬打啡色放養蛋，和啡色有機認證蛋，涉及多個品牌。

FDA指，受影響的啡殼雞蛋，於今年3月4日至6月4日在加州在內華達州多間超市售出，包括Safeway、Lucky、Smart & Final、Save Mart、FoodMaxx、Food 4 Less和Ralphs，以及於3月4日至6月19日，在包括加州在內9個州的Walmart超市有售。

被召回的雞蛋包裝上會印有批號P-6562或CA5330。

根據CDC收集的流行病學資訊，包括加州在內9個州，共通報了79宗感染沙門氏菌的病例，當中加州佔63人染病，在已知的30宗資訊中，有27宗個案在發病前曾接觸過雞蛋或含有雞蛋的餸菜，至今有21個患者住院，目前沒有通報死亡個案。

感染沙門氏菌的症狀包括發燒、嘔吐、嘔心和肚瀉，若市民出現症狀的話，要盡快求醫。

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