影評：《鯊人魔》綁架女子來餵鯊魚

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個愛好衝浪的女子,遇上一個藉著鯊魚,滿足他殺人慾望的男子,能否逃脫這魔掌?

澳洲的黃金海岸是衝浪愛好者的天堂。但是遠離海灘的地方,卻也是人們尋求刺激,下水和鯊魚共遊的地方。有一名帶遊客出海的男子Tucker,靠著他的船,帶遊客體驗著非一般的驚險。但是他的目的,是把一些女子帶到他們無法逃脫,存在鯊魚的海域中。然後把她們放進海中,用攝像機捕捉鯊魚來襲的鏡頭。

與此同時,不想受到任何社會枷鎖捆綁的Zephyr,從衝浪感覺生活樂趣。她一天認識了一個同樣喜歡衝浪的男子Moses,兩人心有靈犀。但是Zephyr 在自己喜歡上別人之前趕緊離開,不料卻被Tucker 綁架。Moses 感覺不願意失去這段可能萌芽的戀情,要把Zephyr 找回來。後來也置身受困在這艘船上,他們能否逃脫給鯊魚餵食的厄運?

這是澳洲導演Sean Byrne,十年來的第一部電影,也是澳洲十年來第一部在康城影展展出的作品。飾演衝浪女子的Hassie Harrison 有突出的熒幕氣質,而演綁架殺手的Jai Courtney 也給觀眾感覺到,他魅力背後的瘋狂。

電影在驚悚鏡頭方面,有非常好的掌控。特別是在船上,幾乎就只有幾個活動空間,但還是釀造出一幕又一幕的緊張。用鯊魚來做這個連環殺手的殺人工具,則有效的製造出來的流血鏡頭。觀眾看的不是突然發生的恐怖,而是逐漸靠近的危險。這種有機會讓觀眾呼吸的鏡頭,也更容易牽動觀眾情緒。雖然結局可能在人們意料之中,觀眾屏住呼吸和心跳加速的時間都長了。在海上感覺的緊張,在電影院中已經感受得到。這也就加深了這部電影的娛樂性。

《鯊人魔 Dangerous Animals》會讓尋求海上刺激的人三思。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁:https://www.dangerousanimals.movie/

“Dangerous Animals” Review: Weaponizing sharks for serial murders

“Screening Room” reviews “Dangerous Animals”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.dangerousanimals.movie/

Now in theatres.

