影評：《鯊人魔》綁架女子來餵鯊魚

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一個愛好衝浪的女子，遇上一個藉著鯊魚，滿足他殺人慾望的男子，能否逃脫這魔掌？

澳洲的黃金海岸是衝浪愛好者的天堂。但是遠離海灘的地方，卻也是人們尋求刺激，下水和鯊魚共遊的地方。有一名帶遊客出海的男子Tucker，靠著他的船，帶遊客體驗著非一般的驚險。但是他的目的，是把一些女子帶到他們無法逃脫，存在鯊魚的海域中。然後把她們放進海中，用攝像機捕捉鯊魚來襲的鏡頭。

與此同時，不想受到任何社會枷鎖捆綁的Zephyr，從衝浪感覺生活樂趣。她一天認識了一個同樣喜歡衝浪的男子Moses，兩人心有靈犀。但是Zephyr 在自己喜歡上別人之前趕緊離開，不料卻被Tucker 綁架。Moses 感覺不願意失去這段可能萌芽的戀情，要把Zephyr 找回來。後來也置身受困在這艘船上，他們能否逃脫給鯊魚餵食的厄運？

這是澳洲導演Sean Byrne，十年來的第一部電影，也是澳洲十年來第一部在康城影展展出的作品。飾演衝浪女子的Hassie Harrison 有突出的熒幕氣質，而演綁架殺手的Jai Courtney 也給觀眾感覺到，他魅力背後的瘋狂。

電影在驚悚鏡頭方面，有非常好的掌控。特別是在船上，幾乎就只有幾個活動空間，但還是釀造出一幕又一幕的緊張。用鯊魚來做這個連環殺手的殺人工具，則有效的製造出來的流血鏡頭。觀眾看的不是突然發生的恐怖，而是逐漸靠近的危險。這種有機會讓觀眾呼吸的鏡頭，也更容易牽動觀眾情緒。雖然結局可能在人們意料之中，觀眾屏住呼吸和心跳加速的時間都長了。在海上感覺的緊張，在電影院中已經感受得到。這也就加深了這部電影的娛樂性。

《鯊人魔 Dangerous Animals》會讓尋求海上刺激的人三思。滿分五分中得四分，值得強力推薦。

電影目前在灣區各地戲院上映。

電影網頁：https://www.dangerousanimals.movie/

“Dangerous Animals” Review: Weaponizing sharks for serial murders

“Screening Room” reviews “Dangerous Animals”

Rating: 4 out of 5 stars

Official movie website: https://www.dangerousanimals.movie/

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