【灣區新聞】如曾到東灣Walnut Creek停留逾兩小時 手機可能在不知情下被追蹤（視頻）

【KTSF 蕭永耀報道】

如果你在東灣Walnut Creek停留超過兩小時，你的手機可能早已在你不知情的情況下遭到追蹤，原因是當地商會與科技公司合作蒐集行動數據，引發外界對個人資料與私隱的擔憂。

根據《The Mercury News》報導，Walnut Creek商會近期與舊金山（三藩市）科技公司Arrivalist合作推行手機定位追蹤技術，分析訪客行蹤與消費行為，以促進當地觀光與經濟發展。

系統無需下載應用程式，也不會要求提供個人資料，商會強調，所有數據皆為匿名，僅用於統計活動參與人數，目標是吸引更多遊客與住宿需求。

不過資安專家與私隱團體擔憂，即使收集到的是匿名的資料，仍有可能反推出個人行蹤、生活習慣、社交圈子，甚至宗教信仰等資訊。

Arrivalist的私隱政策亦提到，在執法部門要求或特殊情況下，有權保留並拒絕刪除用戶資料，引發對資料被濫用的疑慮。

若民眾不希望被追蹤，可上Arrivalist官網查閱說明，手動關閉手機定位與廣告追蹤。

資訊安全專家提醒，雖無法完全避免風險，但應盡可能保護個人資訊。

隨著各地日益倚賴數據決策，如何在發展科技與保障私隱間取得平衡，將是政府與企業共同面對的課題。

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