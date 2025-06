【灣區新聞】如曾到東灣Walnut Creek停留逾兩小時 手機可能在不知情下被追蹤（視頻）

【KTSF 蕭永耀報道】

如果你在東灣Walnut Creek停留超過兩小時,你的手機可能早已在你不知情的情況下遭到追蹤,原因是當地商會與科技公司合作蒐集行動數據,引發外界對個人資料與私隱的擔憂。

根據《The Mercury News》報導,Walnut Creek商會近期與舊金山(三藩市)科技公司Arrivalist合作推行手機定位追蹤技術,分析訪客行蹤與消費行為,以促進當地觀光與經濟發展。

系統無需下載應用程式,也不會要求提供個人資料,商會強調,所有數據皆為匿名,僅用於統計活動參與人數,目標是吸引更多遊客與住宿需求。

不過資安專家與私隱團體擔憂,即使收集到的是匿名的資料,仍有可能反推出個人行蹤、生活習慣、社交圈子,甚至宗教信仰等資訊。

Arrivalist的私隱政策亦提到,在執法部門要求或特殊情況下,有權保留並拒絕刪除用戶資料,引發對資料被濫用的疑慮。

若民眾不希望被追蹤,可上Arrivalist官網查閱說明,手動關閉手機定位與廣告追蹤。

資訊安全專家提醒,雖無法完全避免風險,但應盡可能保護個人資訊。

隨著各地日益倚賴數據決策,如何在發展科技與保障私隱間取得平衡,將是政府與企業共同面對的課題。

