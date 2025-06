【加州新聞】消息指特朗普政府擬大幅削減加州的聯邦撥款 加大州大或失聯邦資助

【KTSF 朱慧琪報導】

有消息指特朗普政府可能大幅削減加州的聯邦資金,有消息指,加州大學及加州州立大學系統,可能會失去所有聯邦資助。

據多個消息來源,特朗普準備大規模削減加州的聯邦資金,最快在週五就會開始行動。

特朗普政府正考慮全面切斷對加州大學及加州州立大學系統的補助金,仍未有最終定案。

但據知這次削資行動,與校園內被指有反猶太言論有關,雖然有關學校已經在過去一年積極處理相關爭議,但特朗普政府仍然將這些學校列為針對對象。

今次並非特朗普首次以資金施壓,他過去也曾因跨性別議題、野火處理等與加州州長紐森公開交鋒,現在教育與科研可能成為最新戰場。

加州大學系統是全州第三大雇主,也是全美科研重鎮,資金一旦中斷,將衝擊醫療、生技等產業鏈。

民主黨議員批評特朗普濫用權力,前眾議院議長、代表加州的民主黨國會眾議員普洛西表示,無論總統要對加州發動什麼殘酷攻擊,我們都會反擊。

