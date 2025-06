【全國新聞】特朗普警告終止政府補貼、合約 馬斯克批忘恩負義

【有線新聞】

美國總統特朗普與反對減稅法案的Tesla行政總裁馬斯克隔空罵戰,特朗普稱對馬斯克失望,警告會終止政府對他旗下公司的補貼和合約。馬斯克反批特朗普忘恩負義,沒有他特朗普不會勝出大選。據報白宮正安排兩人通電話化解分歧。

美國總統特朗普在白宮會見到訪的德國總理默茨期間,被問到富商馬斯克連番批評他的「大而美」減稅法案,特朗普首先開火。「我跟馬斯克有過很好的關係,不知道以後是不是這樣,我非常訝異,他說過關於我很多漂亮的說話,沒有說過我本人的壞話,不過接下來就會,我對馬斯克非常失望,我幫過他很多。」

他說馬斯克知道制定這項法案的內部工作,一直沒異議,他是因為不滿政府撤銷電動車補貼才開始批評法案,特朗普和馬斯克之後大半日,在各自社交平台發文交火。

作為特朗普去年競選的主要金主及網上催票功臣,馬斯克稱沒有他,相信特朗普不會勝出,批評他忘恩負義。特朗普發帖文威脅終止政府對馬斯克旗下公司的補貼和合約,是最簡單的節省公帑方法。

馬斯克隨即反擊,聲言將美國目前唯一負責接載太空人來往國際太空站的SpaceX龍飛船即時退役。他在網民呼籲兩人冷靜後,才改口稱不會終止龍飛船的飛行。

馬斯克又轉載網民稱應要彈劾特朗普,表明認同,又批評特朗普的關稅政策會導致今年下半年經濟衰退,強調「小而美」的減稅法案才有用。

他更設立投票徵詢網民應否成立新的政黨,獲多數人支持。

(Copyright 2025 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。