【全國新聞】特朗普警告終止政府補貼、合約 馬斯克批忘恩負義

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美國總統特朗普與反對減稅法案的Tesla行政總裁馬斯克隔空罵戰，特朗普稱對馬斯克失望，警告會終止政府對他旗下公司的補貼和合約。馬斯克反批特朗普忘恩負義，沒有他特朗普不會勝出大選。據報白宮正安排兩人通電話化解分歧。

美國總統特朗普在白宮會見到訪的德國總理默茨期間，被問到富商馬斯克連番批評他的「大而美」減稅法案，特朗普首先開火。「我跟馬斯克有過很好的關係，不知道以後是不是這樣，我非常訝異，他說過關於我很多漂亮的說話，沒有說過我本人的壞話，不過接下來就會，我對馬斯克非常失望，我幫過他很多。」

他說馬斯克知道制定這項法案的內部工作，一直沒異議，他是因為不滿政府撤銷電動車補貼才開始批評法案，特朗普和馬斯克之後大半日，在各自社交平台發文交火。

作為特朗普去年競選的主要金主及網上催票功臣，馬斯克稱沒有他，相信特朗普不會勝出，批評他忘恩負義。特朗普發帖文威脅終止政府對馬斯克旗下公司的補貼和合約，是最簡單的節省公帑方法。

馬斯克隨即反擊，聲言將美國目前唯一負責接載太空人來往國際太空站的SpaceX龍飛船即時退役。他在網民呼籲兩人冷靜後，才改口稱不會終止龍飛船的飛行。

馬斯克又轉載網民稱應要彈劾特朗普，表明認同，又批評特朗普的關稅政策會導致今年下半年經濟衰退，強調「小而美」的減稅法案才有用。

他更設立投票徵詢網民應否成立新的政黨，獲多數人支持。

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