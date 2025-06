【KTSF】

本台報導過,5月底一名亞裔男子涉嫌於舊金山(三藩市)列治文區開車撞倒行人後不顧而去,被撞的5歲女童情況危殆,地檢處正式起訴涉案男司機,他否認控罪。

舊金山地檢處宣布起訴35歲男子Jonathan Lam一項肇事逃逸罪,和導致他人重傷罪,他週四出庭並否認所有控罪。

事發於5月24日傍晚6點左右,被告涉嫌在列治文區31 Ave夾Clement街開車撞倒一名5歲女童,當時女童正踩著一部兒童單車,而她母親在她後面,警方表示,肇事司機撞倒這對母女後不顧而去,女童多處受傷、情況危殆,警方於6月1日將肇事司機拘捕。

被告獲准保釋候審,保釋金為10萬元。

