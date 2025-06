【全國新聞】舊金山列治文區四級火波及五棟住宅 約140名消防員救火

【KTSF 蕭永耀報導】

舊金山(三藩市)列治文區凌晨發生四級大火,五棟住宅受波及,消防局出動約140名人員救火,35名居民流離失所。

消防表示,這場四級大火發生在週五凌晨1時54分,起火地點位於五街500號路段,介乎Anza及Balboa街之間。

起火的是一幢三層高的住宅建築,火勢迅速蔓延至旁邊的住宅,最終波及五棟房屋,其中三棟損毀嚴重。

由於火警現場房屋為木結構且相連,大大增加火勢蔓延風險,消防局緊急出動約140名消防員救火,花近三小時控制火勢,一名消防員受輕傷。

當局表示,所有住戶都逃出火場無受傷,火警中有一隻貓死亡。

舊金山消防局發言人Jonathan Baxter說:「這個社區的居民有良好的防災意識,我們到場時,有人尖叫和哭泣,但更多的是大家互相幫忙,一起逃出火場,這不是每個社區都能做到,常見的情況是有人忽視火警警報,

待在屋內不逃生,結果成了傷者或等著被救援。」

大火導致幾十名居民要疏散,一架Muni巴士到場,為疏散人士提供臨時庇護,紅十字會其後為35名災民提供援助。

起火原因仍在調查。

