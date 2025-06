【灣區新聞】15人到舊金山移民局辦公室報到時被扣留 或被驅逐出境（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

在灣區的移民權益組織表示,有15人在週三到舊金山的移民與海關執法局辦公室報到的時候被當局扣留,並被告知他們將被驅逐出境。

移民權益組織「加州移民正義合作組織」(California Collaborative for Immigrant Justice)的律師表示,這15人當中,年紀最小的只有3歲,他們被扣留在ICE移民與海關執法局在Sansome街的辦公室內,他們是來自舊金山、Contra Costa縣和San Mateo縣。

一般移民身份還未確定的人士,要到移民與海關執法局的辦公室報到,每年至少一次,而他們的身份因為移民法庭有大量案件積壓,而處於等待的階段。

近幾個月,全國都有出現需要報到的人在這些地方被扣留。

根據舊金山紀事報的報導,同樣在週三,有一群人在南聖荷西的一間超市外,被移民與海關執法局的人員逮捕,而在舊金山的辦公室,在上星期二也有4個人被扣留。

