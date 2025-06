【KTSF】

在舊金山(三藩市)道路上設置的33部超速攝錄機,從週五凌晨開始正式啟用,舊金山交通局表示,週五開始是為期兩個月的警告期,8月5日開始會正式向超速司機開罰單。

舊金山交通局表示,司機要是被超速攝錄機拍到時速超速超過11英里,罰款是50元,隨著超速多少上調,要是時速達到100英里,罰款可以達到500元。

自攝錄機運作以來,每天拍到的超速駕駛就有約一千宗,當局向司機發出警告信,而最嚴重的地點是Fulton街介於Arguello Boulevard和Second Avenue的路段,幾乎一半的警告信,都是發給在這個地點超速的司機。

